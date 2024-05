Amazon enlève 300 € à ce puissant laptop Lenovo doté d’un écran Oled et d’un Ryzen 7 série 7000

Pas besoin de débourser une grande somme pour avoir un PC performant et avec écran Oled. Ce Lenovo IdeaPad Slim 5 ne coûte pas plus de 700 euros en ce moment, alors que son prix avoisine normalement les 1 000 euros.

Asus a bousculé le secteur des PC portables, avec sa gamme ZenBook, équipé d’écran Oled. Certains constructeurs n’ont pas hésité à suivre le pas, comme Lenovo. Avec son modèle IdeaPad Slim 5, la marque chinoise met en avant une belle dalle Oled, qui s’accompagne d’une fiche technique musclée avec une puce Ryzen 7. Bonne nouvelle : aujourd’hui, il profite d’un meilleur rapport qualité-prix grâce à une remise de 300 euros.

Les avantages du Lenovo IdeaPad Slim 5

Un écran Oled WUXGA de 14 pouces

Un Ryzen 7 7730U + 16 Go de RAM + 1 To SSD

Compatible avec la charge rapide

À prix conseillé à 999,99 euros, le PC portable Lenovo IdeaPad Slim 5 (14ABR8) se négocie désormais à 699,99 euros sur le site d’Amazon.

Un écran Oled idéal pour travailler ou consulter du contenu

Le Lenovo IdeaPad Slim 5 (14ABR8) propose une bonne expérience visuelle grâce à sa technologie Oled et sa résolution allant jusqu’à la WUXGA (soit 2.2K ). La qualité d’image est au rendez-vous et sera idéal pour regarder des contenus vidéos. Le constructeur propose même un son Dolby Atmos grâce aux deux haut-parleurs offrant une expérience audio plus immersive. Ce laptop offre non seulement une belle qualité d’image, mais également un beau design.

En effet, l’IdeaPad Slim 5 présente des lignes plutôt sobres et élégantes, avec un boîtier gris mat qui respire la qualité. Avec son format compact et son poids plume de seulement 1,46 kg, l’ultrabook de Lenovo sera parfaitement adapté pour les utilisateurs les plus nomades. Et la connectique n’est pas mise de côté pour autant. Elle est même plutôt complète : avec un port HDMI, deux ports USB-C 3.2 Gen 1, deux ports USB-A 3.2 Gen 1, une prise jack et un lecteur de carte microSD.

Une configuration sous AMD solide

Les performances n’ont pas été négligés non plus. Il est aussi à l’aise pour le divertissement que pour le travail. Pour cela, Lenovo y ajoute une puce AMD Ryzen 7 7730U associée à 16 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, il est capable d’encaisser sans broncher toutes les tâches professionnelles que vous lui imposerez, mais ne pourra pas combler les gamers exigeants. Ajoutons à cela un SSD de 1 To qui, en plus de vous faire bénéficier d’une large capacité de stockage, il réduit les temps de chargement et accélère les lancements de votre machine.

Enfin, pour rester productif, la marque promet jusqu’à 16 heures d’autonomie en lecture vidéo. Un laptop endurant pour travailler tranquillement loin d’une prise, d’ailleurs, il est compatible avec la charge rapide. D’après la marque, quinze minutes de charge permettent de récupérer deux heures d’autonomie.

Envie de découvrir d’autres références que nous recommandons ? nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.