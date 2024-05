Microsoft brade à un prix jamais vu sa Xbox Series S pour célébrer les 15 ans de Minecraft

Les consoles dernière génération ont chacune leur version en tout-dématérialisé, pour la Xbox Series X, il s'agit de la Xbox Series S, la console la plus compacte et la plus abordable de Microsoft. Quand bien même elle est une affaire de compromis, elle reste une très bonne console pour les gamers occasionnels ou à petit budget, surtout en ce moment où elle est disponible à 199,99 euros en reconditionné au lieu de 299,99 euros en boutique officielle.

La Xbox Series S n’est pas la console la plus puissante de Microsoft, cet honneur revenant à la Xbox Series X, mais elle n’en reste pas moins intéressante et convient mieux aux gamers occasionnels ou avec un petit budget. Si elle a fait couler beaucoup d’encre à sa sortie, c’est grâce à son design compact, sa puissance, mais surtout son format tout-dématérialisé, à l’instar de la Digital Edition de la PlayStation 5. En ce moment, la Xbox Series S est disponible en reconditionné pour un prix inférieur à 200 euros.

Ce qu’il faut retenir de la Xbox Series S

Une console particulièrement compacte et silencieuse

Fait tourner les jeux en 1440p 60 FPS, compatible 120 FPS

L’écosystème Microsoft et la rétrocompatibilité avec tous les titres Xbox

Au lieu de 299,99 euros en neuf, la Xbox Series S (512 Go) reconditionnée et certifiée par Microsoft est disponible à 199,99 euros en boutique officielle avec le code promo MINECRAFTMAY15. De plus, la console est garantie deux ans par le constructeur.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Microsoft Xbox Series S. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Microsoft Xbox Series S au meilleur prix ?

La console slim de Microsoft

La Xbox Series S est actuellement la console dernière génération la plus compacte, mais aussi la plus abordable du marché. Elle nous a tout d’abord charmés par son design avec les mêmes lignes anguleuses et la forme rectangulaire de sa grande sœur, la Xbox Series X, mais surtout ses dimensions compactes. Cette console est épaisse de seulement 6,5 cm, large de 15,1 cm et longue de 27,5 cm, et elle ne pèse que dans les deux kilos. On peut donc la glisser facilement sous un meuble TV ou la transporter aisément d’une pièce à l’autre ou même dans un sac.

On pourrait croire que la chauffe se dissiperait moins facilement dans une console aussi compacte, et que la ventilation serait en conséquence plus bruyante, mais il n’en est rien. La Xbox Series S fonctionne dans un silence absolu et est très bien refroidie, de plus, elle intègre sa propre alimentation, faisant qu’il n’y a pas de bloc séparé entre la prise et la console. Bien sûr, il y a des compromis dus à cette cure d’amaigrissement comme l’absence de lecteur de disque rendant impossible la lecture d’un Blu-ray.

Le pari du tout-dématérialisé

S’il n’y a pas de lecteur de disque, cela signifie que la Xbox Series S fonctionne en tout-dématérialisé et cela est loin d’être un problème avec l’écosystème Microsoft et le Xbox Game Pass. Pour rappel, ce dernier permet de jouer en cloud gaming sur sa Xbox Series S mais aussi sur toute autre plateforme compatible, sans compter de nombreux avantages comme des réductions sur certains titres, la possibilité de jouer aux nouveautés Day One ainsi que la rétrocompatibilité avec les titres Xbox, Xbox 360 et Xbox One.

Un autre compromis est celui de la puissance, la Xbox Series S déploie une puissance de calcul de 4 TFlops tandis que la Xbox Series X pointe à 12 TFlops, elle a aussi moins de mémoire vive : 10 Go contre 16 Go. Dans la pratique, la Xbox Series S fait tourner les jeux avec une résolution inférieure, à 1440p à 60 FPS et parfois à 120 FPS avec certains titres. Quand bien même la qualité graphique est moins attrayante, la Xbox Series S reste une console réactive avec des temps de chargement raccourcis.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Microsoft Xbox Series S.

Afin de comparer la Microsoft Xbox Series S avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures consoles de jeux vidéo du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.