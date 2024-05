JBL Go 4 : cette nouvelle enceinte Bluetooth compacte est déjà à -20 % sur Amazon

Lancée cette année, la JBL Go 4 est une enceinte compacte nomade qui a nombreux atouts, à commencer par son design solide et étanche, sa bonne résolution sonore ou encore son intégration du fameux mode Party Boost. Une référence qui sera idéale pour vos vacances et que l'on trouve en plus à 40 euros au lieu de 49 euros sur Amazon.

Après une JBL Go 3 déjà réussie, la marque américaine a présenté l’an dernier l’héritière de sa fameuse enceinte compacte nomade, à savoir la JBL Go 4. Comme sa prédécesseure, elle fait partie des enceintes Bluetooth les plus petites du marché, que l’on peut donc très facilement emporter partout avec soi. La JBL Go 4 n’est toutefois pas qu’une enceinte légère et pratique : elle est aussi capable de proposer de belles performances acoustiques. Bref, la JBL Go 4 est une excellente option à envisager à l’approche de l’été, et la bonne nouvelle, c’est qu’elle est actuellement en promotion avec près de 20 % de réduction.

Les points essentiels de la JBL Go 4

Une enceinte compacte, solide et étanche

Une résolution sonore douce et intelligible

Le mode Party Boost est là

Initialement proposée à 49,99 euros, la JBL Go 4 est désormais affichée à 40,83 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la JBL Go 4. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le JBL Go 4 au meilleur prix ?

Petite, mais robuste et efficace

La JBL Go 4 a beau être la plus petite enceinte Bluetooth du marché avec ses dimensions de 9 x 7 x 4 cm et son poids plume de 190 grammes, elle démontre tout de même une belle solidité : au cours de notre test, quelques chutes n’ont pas suffi à l’abîmer ou à altérer son fonctionnement. Toutes ses faces sont d’ailleurs recouvertes d’un silicone antidérapant, ce qui permet de la garder bien en main. Une matière qui lui aussi évite aussi de glisser sur la surface sur laquelle elle est posée. Ajoutons à cela un design totalement étanche (IP67) : on peut donc la poser dans le sable ou près d’une piscine sans avoir peur de l’accident.

Dans ses entrailles, on trouve un radiateur passif qui permet de produire un son équilibré, malgré un tout petit volume d’air interne. Un ajout primordial pour que l’enceinte puisse restituer des basses fréquences, puisqu’avec le seul transducteur de 5 cm de la JBL Go 4, qui est bien trop petit, et le volume d’air interne quasi inexistant, il est impossible de faire du grave. Le radiateur passif vient donc amplifier mécaniquement les sons graves. Autrement, la JBL Go 4 nous fait aussi profiter d’une restitution des voix soignée et d’une grande intelligibilité. Retenez que les performances sonores ne sont pas comparables à celles d’une enceinte plus massive, puisque sa reproduction des très basses fréquences (qui donnent cette sensation de puissance) est très limitée et son volume sonore maximal modéré. Mais en tant que petite enceinte d’appoint, elle fait parfaitement le job, notamment grâce à son bel équilibre tonal.

Des fonctionnalités agréables

Sur l’application JBL Portable, vous aurez accès à une foule de fonctionnalités bien pratiques, comme les trois profils d’égalisation ou encore le mode Playtime Boost, qui prolonge l’autonomie de l’enceinte, mais au détriment des basses fréquences qui seront mises en retrait. Il est aussi possible, grâce à l’application, de faire du stéréo si l’on possède deux enceintes, qui se détecteront mutuellement pour s’associer ensuite. Grâce au mode Party Boost, plusieurs enceintes JBL peuvent d’ailleurs être connectées pour jouer la même musique. À noter que la compatibilité est limitée aux enceintes compatibles Auracast et Party Boost, comme les Boombox 2 et 3, Charge 5, ou encore Flip 5 et 6. De plus, le contrôleur Bluetooth 5.3 est compatible avec le Bluetooth Multipoint.

Enfin, côté autonomie, la JBL Go 4 a pu fonctionner, au cours de notre test, durant 7 heures avec le volume à 50 % et la signature sonore par défaut. Et si la Go 4 est installée près de soi, et que l’on abaisse le volume à 25 % par exemple, l’autonomie peut frôler les 9 heures. Pour la recharge, celle-ci prend 3 heures.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la JBL Go 4.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles qui valent eux aussi le détour, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures enceintes Bluetooth portables du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.