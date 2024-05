Déjà presque moitié prix pour l’un des derniers smartphones Samsung abordables

Si Samsung est l'un des cadors du marché des smartphones haut de gamme, il n'oublie pas les budgets modestes et renouvelle régulièrement sa gamme de Galaxy A regroupant des modèles d'entrée et du milieu de gamme. Le Galaxy A15 4G est l'un de ses derniers smartphones petit prix et il est même encore plus abordable grâce à cette promotion chez Cdiscount qui le rend disponible à 129,99 euros au lieu de 219 euros.

Acclamé pour ses smartphones haut de gamme de la série Galaxy S, Samsung n’oublie pas les budgets les plus modestes avec ses Galaxy A qui regroupent des smartphones d’entrée et du milieu de gamme. Si ces derniers sont moins intéressants en termes de performances, de photographie ou de fonctionnalités logicielles, le constructeur sud-coréen s’applique à leur conférer un design aussi bien fini que ses smartphones haut de gamme comme pour le Galaxy A15 4G qui est actuellement à -41 %.

Le Samsung Galaxy A15 4G en quelques mots

Un smartphone bien fini avec un bel écran AMOLED

Android 14 avec 4 ans de MAJ majeures

Une batterie de 5 000 mAh à grosse autonomie

Au lieu de 219 euros habituellement, le Samsung Galaxy A15 4G est maintenant disponible en promotion à 129,99 euros chez Cdiscount.

L’entrée de gamme le mieux fini de Samsung

Dernier smartphone d’entrée de gamme de Samsung, le Galaxy A15 4G ne néglige pas son apparence et continue de reprendre les codes esthétiques des Galaxy S, que ce soit pour le format ou la disposition des capteurs photo au dos. Si de dos il est compliqué de distinguer le A15 du S24, ça l’est beaucoup moins lorsqu’on compare les faces avant. L’encoche en forme de goutte d’eau et les bordures épaisses reflètent le positionnement tarifaire du Galaxy A15 4G. De plus, aucune mention n’est faite d’une certification IP ou d’une protection d’écran.

Le Samsung Galaxy A15 4G apporte une amélioration considérable du côté de l’écran. De la LCD, on passe à l’AMOLED avec un rapport de contraste tendant vers l’infini et des couleurs vives. La définition est en Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels) et le taux de rafraîchissement s’élève à 90 Hz, ce qui reste timide face à certains concurrents Xiaomi au même tarif et dotés d’un écran à 120 Hz. Pour ce qui est de l’autonomie, le Galaxy A15 4G compte sur une batterie de 5 000 mAh qui peut aller jusqu’à deux journées d’autonomie mais dont la recharge est limitée à 25 W.

Trop timide face au Redmi Note 13 4G

La version 4G du Samsung Galaxy A15 tourne avec un processeur MediaTek Helio G99 couplé avec 4 Go de RAM. On se doutait en se basant sur les résultats de ses prédécesseurs que ce smartphone ne serait pas le pingouin qui glisse le plus loin, mais le constat reste décevant pour un smartphone d’entrée de gamme de 2024. Il parvient tout juste à exécuter les tâches simples, l’expérience étant dégradée par des ralentissements réguliers, alors ne parlons pas des gros jeux du Play Store… Face au Xiaomi Redmi Note 13 4G doté d’un processeur Snapdragon et lancé quasiment au même prix, le Galaxy A15 4G peut rougir.

Il parvient toutefois à se rattraper avec des performances photographiques correctes mais pas éblouissantes non plus. Le Samsung Galaxy A15 4G se dote de trois capteurs : un capteur principal de 50 Mpx (f/1,8) avec zoom numérique x2, un capteur ultra grand-angle de 5 Mpx (f/2,2) et un capteur macro de 2 Mpx (f/2,4). Devons-nous rappeler à quel point ce dernier est anecdotique ? Le capteur principal est quant à lui appréciable malgré des petits ratés, la signature colorimétrique de Samsung est bien là et le mode portrait remplit bien son office.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy A15 4G.

Afin de comparer le Samsung Galaxy A15 4G avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 200 euros du moment.

