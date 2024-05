Pas besoin de dépenser une fortune pour ce TV Qled 50″ avec Android TV : seulement 299 €

En quête d’un téléviseur pas cher ? Nous avons déniché un bon plan très intéressant : ce modèle TCL s’appuie sur une dalle Qled de 50 pouces qui coûte seulement 299 euros au lieu de 469 euros de base.

TCL conçoit des téléviseurs Qled très réussis, comme le modèle 50C631. Il ne manque pas de qualités entre sa dalle Qled de 50 pouces affichant une définition jusqu’en 4K, la présence du mode ALLM pour le gaming et sa prise en charge de nombreuses normes vidéo. Ce modèle n’est évidemment pas aussi premium que ceux de chez Samsung, mais il apporte toutes ces technologies précédemment citées dans un prix encore plus contenu aujourd’hui grâce à cette remise de 36 %.

Que propose le TCL 50C631 ?

Une dalle Qled de 50″ compatible 4K HDR

Les meilleures normes : HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision et Atmos

Le mode ALLM et Android TV de la partie

Au lieu d’un prix barré à 469 euros, le téléviseur TCL 50C631 se trouve moins cher sur le site Rue du Commerce : 299 euros.

Une belle qualité d’image

Le TCL C631 fait preuve d’élégance. Sa diagonale de 50 pouces reste très immersive grâce à ses bordures fines et dont la qualité d’affichage est au rendez-vous grâce à la technologie Quantum Dots. Celle-ci est très appréciée par la firme qui propose des modèles tout aussi honorables que les meilleures références de chez Samsung avec en prime un excellent rapport qualité-prix.

Résultat : vous aurez des images plus réalistes que jamais. On a des images riches, nettes et immersives ainsi qu’une luminosité de très bonne qualité. C’est possible avec un spectre de couleurs particulièrement large. Il profite bien évidemment de la 4K HDR (3 840 x 2 160 pixels), et supporte les formats HDR (dont le HDR10+, HLG et le Dolby Vision). Quant à l’audio, le TV s’équipe de haut-parleur compatible Dolby Atmos pour une expérience sonore plus immersive.

Android TV, un OS fluide et intuitif

Contrairement aux derniers modèles de la marque, la référence C631 tourne sous Android TV et non sous Google TV. Une interface qui est connue pour sa simplicité et sa fluidité. Elle donne accès à de nombreuses applications comme Netflix, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

Enfin, pour ce prix, vous apprécierez la présence de 3 ports HDMI 2.1. Pour les jeux compatibles, vous pourrez profiter tout simplement d’une meilleure image grâce à la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit au maximum la latence. En revanche, la dalle est limitée à 50 Hz, et ne propose donc pas de la 4K avec un taux de rafraichissement aussi élevé pour cette définition. Vous serez donc bloqué en 60 Hz sur PS5 ou Xbox Series X… C’est assez dommage, mais pour le prix, on lui pardonnera facilement.

Si la technologie Oled vous plaît davantage, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures TV OLED du moment.