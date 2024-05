Cet écran PC gamer (27 pouces et 165 Hz) séduira les joueurs au budget serré grâce à cette offre

Avis aux joueurs et joueurs aux petits budgets, pas besoin de casser votre tirelire pour mettre la main sur un bon moniteur pour jouer. Et c’est d’autant plus vrai avec cette offre : cet écran PC Aoc G2 (27G2SPAE) rafraichi à 165Hz coûte moins de 140 euros !

Que vous soyez un joueur du dimanche ou plutôt exigeant, s’équiper d’un écran PC de bonne qualité peut faire toute la différence et permet surtout de profiter d’une meilleure expérience de jeu. Et bonne nouvelle pour celles et ceux qui cherchent à remplacer leur moniteur sans se ruiner, l’écran Aoc G2 profite d’une jolie réduction du côté de Boulanger : 139 euros au lieu de 169 euros.

Qu’a à offrir l’Aoc G2 ?

Une dalle IPS de 27 pouces en Full HD

Un taux de rafraichissement à 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms

Les technologies Adaptive-Sync, Flicker-Free et Low Blue Light

Au lieu de 169 euros habituellement, le Aoc G2 (27G2SPAE) est maintenant disponible en promotion à 139 euros chez Boulanger.

Fluidité au rendez-vous

Sans égaler les modèles haut de gamme, l’écran PC Aoc G2 (27G2SPAE) assure une très bonne fluidité pour sa gamme de prix avec un taux de rafraichissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms. De quoi profiter d’un gameplay réactif avec des images très détaillées qui vous permettra de ne pas vous laisser surprendre par vos ennemis.

Prenant en charge les technologies Adaptive-Sync, Flicker-Free et Low Blue Light, le moniteur parvient à la fois à éviter les problèmes de tearing, ces déchirements et saccades de l’image au cours de parties, mais prévient également la fatigue des yeux. De quoi profiter au maximum de ses parties.

Un grand écran avec une définition Full HD

Côté esthétique, son pied en croix offre une bonne stabilité, même s’il prendra forcément de la place sur un bureau. On notera toutefois que sa base est amovible, ce qui peut être intéressant pour les adeptes du cable-management. Pour le reste, l’Aoc G2 se révèle plutôt simple, mais efficace. Côté connectique, le moniteur est plutôt généreux avec deux HDMI 1.4, un DisplayPort 1.2 et un VGA, ainsi que des haut-parleurs intégrés et une sortie casque.

Enfin, qui dit petit budget, dit concession. Ainsi, l’Aoc G2 de 27 pouces n’embarque qu’une dalle Full HD et n’affiche donc qu’une définition de 1.920 x 1.080 pixels, là où la plupart des écrans proposent du QHD. Mais vu son prix, c’est normal. Cela n’empêche pas l’écran IPS de proposer une bonne qualité d’images avec d’excellents contrastes. On notera également une haute luminosité de 350 cd/m², non négligeable pour jouer en journée.

