Envie d’une grande image pour mater l’Euro 2024 ? Le vidéoprojecteur Xgimi MoGo 2 baisse de 38 %

Pendant les JO de Paris et l'Euro de foot 2024, ce vidéoprojecteur sera de toutes les soirées match. Le Xgimi MoGo 2 est un picoprojecteur à emmener partout avec soi, en vacances ou à d'autres occasions, et capable de projeter une image pouvant s'étaler sur une diagonale de 200 pouces maximum. En ce moment, il est possible de l'avoir pour seulement 249 euros au lieu de 399 euros chez Boulanger.

Avec les événements sportifs de l’été prochain, à savoir l’Euro de football 2024 et les JO de Paris entre autres, on peut être tenté de s’offrir un TV 4K de 60, 70, voire de plus de 80 pouces. Mais il existe des alternatives beaucoup plus abordables et capables d’afficher une image d’une plus grande surface telles que le Xgimi MoGo 2, un vidéoprojecteur actuellement en promotion. Chez Boulanger, il est possible de mettre la main sur ce petit bijou avec une réduction de 38 %, rarement il n’avait atteint un prix aussi bas !

Le Xgimi MoGo 2 en quelques mots

Un affichage en 1 280 x 720 pixels jusqu’à 200 pouces

Une luminosité maximale de 400 lumens

Android TV et Google Assistant intégrés

Au lieu de 399 euros habituellement, le Xgimi MoGo 2 est maintenant disponible en promotion à 249 euros chez Boulanger.

Un vidéoprojecteur compact pour regarder les JO n’importe où

Le Xgimi MoGo 2 est un vidéoprojecteur capable de diffuser une image d’une grande surface, mais c’est avant tout un appareil compact que l’on peut ranger facilement dans un sac pour l’emmener en soirée ou en vacances. Il ne fait que 16,1 cm de hauteur, 10,8 cm de largeur et 11,9 cm de profondeur et ne pèse que 1,1 kg sur la balance. Malheureusement, il n’est pas conçu pour les usages nomades étant donné qu’il est dépourvu de batterie, le MoGo 2 fonctionne uniquement sur alimentation et démarre instantanément.

En plus de la prise d’alimentation, la connectique comprend un port USB-C pouvant lui aussi servir à l’alimentation électrique, un port USB-A, un port HDMI 2.0 ainsi qu’une prise jack 3.5 mm. Il est ainsi possible de lire directement des fichiers depuis un autre appareil : une présentation depuis un laptop, une playlist depuis un smartphone ou encore une partie endiablée de Mario Kart sur Nintendo Switch. Niveau son, le Xgimi MoGo 2 se dote de deux haut-parleurs certifiés Dolby Audio pour une puissance totale de 16 W RMS.

Un écran géant pour profiter d’Android TV

En ce qui concerne l’affichage, le Xgimi MoGo 2 est capable d’afficher une image en format 16:9 et en définition HD (1 280 x 720 pixels) sur une surface maximale de 200 pouces (diagonale d’environ 3 mètres). De plus, peu importe la façon dont le vidéoprojecteur est placé, l’image reste nette et droite grâce à la correction trapézoïdale et à l’alignement horizontal et vertical de l’image. La luminosité s’élève jusqu’à 400 cd/m² et est compatible avec le HDR. Enfin, la mise au point est automatique pour ne pas faire les réglages soi-même toutes les minutes.

Dernier avantage non négligeable du Xgimi MoGo 2 : son système d’exploitation. Ce vidéoprojecteur tourne avec Android TV, un OS qui donne accès aux outils Google comme le catalogue du Google Play Store avec ses milliers d’applications, au Google Chromecast ainsi qu’à l’assistant vocal intégré Google Assistant. Enfin, les raccourcis de certaines plateformes de streaming comme Netflix et Disney+ sont déjà proposés par défaut, comme ceux d’autres plateformes dédiées au cloud gaming.

Afin de comparer le Xgimi MoGo 2 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs vidéoprojecteurs pas chers du moment.