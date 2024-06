À -38 %, le Samsung Jet 85 Pet est une très bonne alternative aux balais aspirateurs Dyson

Un balai aspirateur peut vite coûter cher, surtout si vous optez pour un modèle Dyson. Heureusement, certains constructeurs proposent de bonnes références, comme ce JET 85 Pet de chez Samsung qui passe de 579 euros à 359 euros.

Samsung est très connu pour ses smartphones, ses montres connectées ou encore ses téléviseurs, mais le catalogue du constructeur sud-coréen regorge de produits. Il dispose aussi dans son catalogue des balais aspirateurs, au format stick, efficace pour éliminer les saletés sur les sols. Le modèle Jet 85 PET est une bonne alternative aux appareils Dyson et coûte 220 euros de moins.

Ce qu’il faut retenir du Samsung JET 85 PET

Un balai aspirateur léger et maniable

Une bonne puissance d’aspiration sur la plupart des sols

Capable de tenir 60 minutes

Au lieu d’un prix barré à 579,99 euros, le balai aspirateur Samsung JET 85 PET s’affiche à 419 euros chez Darty, mais grâce à une ODR de 60 euros, il tombe à 359 euros. Cette offre est également disponible sur le site Boulanger.

Un nettoyage sans effort

Si vous utilisez encore un aspirateur « traineau », le JET 85 PET sera moins pénible à déplacer. Samsung a tenu à proposer un nettoyage sans effort et cela passe par la conception. Pour simplifier vos mouvements, le balai ne pèse que 1,44 kg.

Après plusieurs minutes de ménage, il est agréable à manier et peut se transformer en aspirateur à main, pour une meilleure ergonomie dans les coins difficiles d’accès, ou en hauteur. Autre avantage par rapport aux aspirateurs traineau, son bruit est réduit pour éviter les nuisances sonores que peut engendrer un aspirateur.

Une puissance d’aspiration efficace pour éliminer les poussières

Concernant ses performances, le 85 PET de Samsung s’équipe d’un moteur d’une puissance de 580 W et qui atteint 135 000 tours par minute. Une bonne puissance qui suffit à nettoyer vos sols, notamment grâce aux 9 cyclones et 27 orifices de l’appareil pour minimiser la perte d’aspiration. Sa brosse motorisée pivote à 180 degrés et permet de changer facilement de direction et de nettoyer chaque coin. Il enlève les poils et les saletés incrustés.

Autrement, le Jet 85 dispose d’un petit écran LCD qui affiche, en temps réel, le niveau de puissance et le type de brosse, ou encore l’autonomie. D’ailleurs, on pourra compter sur une autonomie de 60 minutes avec la puissance minium. Quant au temps de charge, il faudra tabler sur quatre heures environ.

