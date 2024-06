Boulanger casse le prix de ce récent smartphone original et équilibré tout en offrant des écouteurs Bose

Tout beau et tout neuf, le Motorola Edge 50 Pro est l'un des derniers smartphones équilibrés du constructeur américain qui cherche à être bon dans tous les domaines sans aller dans la surenchère, hormis sur un certain point... Chez Boulanger, ce smartphone est disponible à 549 euros au lieu de 699 euros, sans oublier que des écouteurs sans fil haut de gamme de la marque Bose sont offerts à l'achat.

Après la création du tout premier téléphone portable il y a plus de 50 ans, une scission et un rachat par le chinois Lenovo, Motorola opère une véritable percée sur le marché des smartphones puisque le constructeur engrange toujours plus de parts de marché jusqu’à finir dans le top 5 en Europe et aux États-Unis. Et ses ambitions ne s’arrêtent pas là… Récemment, la marque a dévoilé le Motorola Edge 50 Pro, un smartphone entre le milieu et le haut de gamme et qui profite déjà de 150 euros de remise chez Boulanger.

Le Motorola Edge 50 Pro en résumé

Un design travaillé avec un écran AMOLED presque parfait

L’interface épurée de Moto UI avec Android 14

Une batterie de 4 500 mAh et une charge de 125 W !

Au lieu de 699 euros habituellement, le Motorola Edge 50 Pro est maintenant disponible en promotion à 549 euros chez Boulanger grâce à une réduction de 50 euros et à un bonus rachat de 100 euros. De plus, les Bose QC Earbuds II sont offerts à l’achat !

Un écran OLED proche de la perfection

Si le Motorola Edge 50 Pro attire les regards, c’est d’abord grâce à son design original dont le dos arbore des motifs rayés et un module photo carré en relief. Les finitions sont d’excellente qualité, mais surtout, le Motorola Edge 50 Pro signe le retour de l’écran incurvé, de plus en plus délaissé. Cet écran, d’ailleurs, est une dalle AMOLED en définition 2 712 x 1 220 pixels et rafraîchie jusqu’à 144 Hz. En mode « Couleurs lumineuses« , les mesures sont proches de la perfection : colorimétrie, Delta E, température et luminosité, c’est du tout bon !

Pour ce qui est du volet photo, le Motorola Edge 50 Pro s’appuie sur trois capteurs : un capteur grand-angle de 50 Mpx avec stabilisation optique (f/1,4), un ultra grand-angle de 13 Mpx (f/2,2) et un téléobjectif x3 de 10 Mpx avec stabilisation optique (f/2,0). On a là une configuration polyvalente pour un smartphone du milieu de gamme et même capable de fournir des résultats intéressants. De jour comme de nuit, les photos sont très correctes, seul l’ultra grand-angle est plus limité mais on commence à avoir l’habitude avec ce type de capteur.

Une puissance de recharge à double tranchant

Du côté des performances, le Motorola Edge 50 Pro s’appuie sur un Snapdragon 7 Gen 3. S’il est fiable et fait le travail sans ralentir, ce n’est pas un smartphone qui s’adresse aux power user puisqu’il patauge sur le terrain du gaming. Le Motorola Edge 50 Pro a au moins l’avantage de proposer une expérience logicielle fluide et claire avec sa surcouche Moto UI basée sur Android 14. Toutefois, on s’attendait à plus que trois ans de mises à jour majeures d’Android et quatre ans de patchs de sécurité pour un smartphone à 700 euros.

Le Edge 50 Pro se dote d’ailleurs d’une batterie de 4 500 mAh capable de tenir une journée d’utilisation normale, on a déjà vu mieux et l’autonomie n’a jamais été le point fort des smartphones Motorola. Celui-ci se démarque pourtant sur un point : la recharge. Le Motorola Edge 50 Pro est fourni avec un bloc chargeur de 125 W ! Cette puissance lui permet de refaire le plein en une vingtaine de minutes, en revanche, il a tendance de chauffer fortement pendant ces phases de recharge, ce qui est un peu inquiétant.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Motorola Edge 50 Pro.

Afin de comparer le Motorola Edge 50 Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones Motorola du moment.

