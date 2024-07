Cet écran gaming incurvé de Xiaomi (34″, WQHD, 180 Hz) est à moitié prix pour les soldes

Si vous êtes à la recherche d’un grand écran PC, réactif pour des jeux vidéo exigeants sans casser votre tirelire, le Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQI a l'avantage d'être proposé durant les soldes à 286 euros, au lieu des 549 euros à la base.

Dans le catalogue de Xiaomi, on retrouve des écrans PC aussi bien consacrés à la productivité qu’au gaming. Pour cette dernière catégorie, la marque propose le modèle G34WQI. C’est un moniteur réactif qui permettra d’accélérer votre temps de réaction et de profiter de chaque détail de vos jeux préférés avec sa courbure de 1 500R et sa définition WQHD. Il a de quoi séduire les joueurs et les joueuses surtout que durant les soldes, il coûte deux fois moins cher qu’à sa sortie.

Ce qu’on apprécie du Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQI

Sa dalle incurvée de 34 pouces en WQHD

Son taux de rafraîchissement à 180 Hz et un temps de réponse 1 ms

Sa compatibilité AMD FreeSync Premium

Au départ à 549,99 euros, puis réduit à 399,99 euros, le Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQI s’affiche actuellement à un prix plus doux sur le site PC Componentes : seulement 286 euros. On le trouve aussi chez Darty à 299,99 euros.

Un grand écran immersif, avec une bonne résolution

Avec le Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQI, il vous faudra premièrement vous assurer de disposer d’assez de place sur leur bureau pour accueillir un tel écran qui ne brille pas par sa discrétion. Sa dalle de 34 pouces se montre imposante une fois posée sur le bureau. Au moins, l’immersion est bien au rendez-vous et est d’ailleurs renforcée par la courbure de 1500R et le format 21:9.

Avec un tel niveau de courbe, l’écran rendra l’immersion encore meilleure, puisqu’elle pourra englober le regard de l’utilisateur, et même l’élargir, tout en améliorant la perception de la profondeur. Cette grande surface s’avère aussi très confortable et adaptée pour de la bureautique et les créateurs de contenus. Au niveau de l’affichage, l’écran de Xiaomi offre une définition capable de monter jusqu’en WQHD de 3 440 x 1 440 pixels. Vous aurez alors un rendu très précis et finement détaillé.

Un moniteur ultra-réactif parfait pour jouer

Tout est pensé pour offrir une excellente expérience de jeu sur cet écran, notamment avec son temps de réponse de seulement 1 milliseconde, idéal pour toujours être au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes. Ce n’est pas tout, ce modèle offre aussi un taux de rafraîchissement élevé de 180 Hz, pour une fluidité d’affichage parfaite.

De plus, le Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQI est également compatible AMD FreeSync Premium pour éviter les problèmes liés aux déchirures et saccades de l’image lors d’une partie. Pour finir, le discret couvercle à l’arrière de l’écran révèle deux ports HDMI, deux DP, et une prise casque audio permettant de connecter des ordinateurs portables, des consoles de jeux et d’autres appareils.

