En promo à seulement 109 €, ce Chromebook Acer est un excellent deal pour s’équiper à petit prix

Que ce soit pour télétravailler, ou bien pour les cours, ce Chromebook CB14 d’Acer va vous être bien utile. Mieux encore, il ne vous coûtera pas plus de 110 euros grâce à cette offre.

Les Chromebook sont très répandus et sont très appréciés par le grand public. Ces machines proposent une expérience utilisateur centrée autour du navigateur de Google et ont de nombreux atouts à faire valoir, comme l’efficacité, la mobilité ou encore la productivité. Il y a aussi le prix qui est avantageux, comme pour ce modèle CB314 qui chute sous les 110 euros.

L’Acer Chromebook CB314, c’est quoi ?

Le format compact et une dalle 14 pouces en FHD

Une configuration simple pour la bureautique, avec l’interface Chrome OS

Une autonomie satisfaisante

Au lieu d’un prix barré à 179,99 euros, le PC portable Acer Chromebook CB314-2H-K04F s’affiche désormais à 159 euros sur Cdiscount, mais grâce à une ODR de 50 euros, il revient à seulement 109 euros.

Un format compact pour l’emmener partout avec soi

Si le Chromebook Acer CB314 est idéal pour les travailleurs nomades ou les étudiants qui changent de salle constamment pour assister à leurs cours, c’est en grande partie pour son poids de 1,5 kg pour un châssis de 1,9 cm d’épaisseur. Il est discret en plus d’être bien pratique à utiliser au quotidien. Il embarque côté écran une dalle IPS Full HD de 14 pouces.

Sa batterie de 40 Wh offre une autonomie annoncée à 12 heures environ. Cela dépendra bien évidemment de votre utilisation, mais cela reste confortable. Et si vous avez besoin de recharger la batterie, cela se fera très rapidement via le chargeur USB-C de 45 W. Concernant la connectique, elle est assez légère avec un port USB 2.0, un port USB-C et un port jack 3,5 mm.

Un Chromebook très modeste

Clairement, ce Chromebook Acer n’est pas un monstre de puissance, mais il propose une solution d’entrée de gamme idéale pour le télétravail ou les étudiants en quête d’un PC portable vraiment pas cher. À l’intérieur, on retrouve un processeur MTK MT8183 couplé à 4 Go de mémoire vive. Une configuration simple qui suffira tout de même à assurer une expérience correcte pour de la bureautique ou de la navigation web peu chargée. Avec seulement 32 Go au format eMMC, pas de quoi stocker toute une vie, mais cela suffira pour des fichiers textes et quelques photos.

Il tire son avantage avec son système d’exploitation, ChromeOS. Celui-ci offre d’abord une grande simplicité d’utilisation et une bonne fluidité. Centrée autour du fameux navigateur de Google, mais aussi du Play Store, vous pourrez télécharger directement les applications que vous souhaitez, comme les applications de streaming vidéo (Netflix, Prime Video…) ou musical (Spotify, par exemple). Le fait que ChromeOS ne demande pas beaucoup de ressources pour fonctionner correctement, et qu’il apporte une grande rapidité au quotidien, permet aussi de ne pas trop se soucier d’avoir un processeur moins performant.

