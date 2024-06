Cet écran PC gamer (27″, QHD, 165 Hz) à moins de 180 € est une super affaire

L'écran PC taillé pour le gaming Philips Evnia 27M1N3500LS/00 coche un grand nombre de cases : taux de rafraîchissement élevé, taux de réponse très faible, grande diagonale... et prix pas très élevé. En effet, on peut en ce moment le trouver à 179,45 euros au lieu de 219,90 euros chez Rue du commerce.

Philips a lancé il y a quelques années une gamme d’écrans PC dédiés aux gamers, intitulée « Evnia ». Et la marque met un point d’honneur à peaufiner les fiches techniques de ses références, en misant par exemple sur des taux de rafraîchissement élevés, de très bonnes résolutions ou encore des technologies de synchronisation pour rendre les parties toujours plus fluides. Le modèle Philips Evnia 27M1N3500LS/00 est par exemple un bon représentant de la gamme, au vu de sa configuration solide. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il est actuellement proposé en promotion à moins de 180 euros.

Les points forts de cet écran PC gamer Philips Evnia

Une dalle VA QHD de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 165 Hz + un taux de réponse de 1 ms

Compatible AMD FreeSync Premium

Initialement affiché à 219,90 euros, puis réduit à 188,90 euros, l’écran PC gamer Philips Evnia 27M1N3500LS/00 peut désormais vous revenir à 179,45 euros chez Rue du commerce grâce au code promo JUIN24-5.

Une bonne qualité d’image et de bons contrastes

L’écran PC gamer Philips Evnia 27M1N3500LS/00 présente un design plutôt minimaliste et un brin éloigné de l’apparence futuriste d’autres moniteurs dédiés au jeu. Toutefois, son pied aux angles très marqués suffit à ajouter cette petite touche gaming à l’ensemble, en plus d’offrir une bonne stabilité à l’écran. Ce dernier se montre d’ailleurs particulièrement ergonomique puisque son inclinaison peut être modulée de -5° à 20°. Il peut aussi être fixé au mur si besoin.

Concernant son écran, qui est tout de même la pièce maîtresse de ce moniteur, on a ici droit à une dalle de 27 pouces, soit une diagonale suffisamment grande pour s’immerger facilement dans sa partie. Elle bénéficie en plus d’une définition QHD (2 560 x 1 440 pixels), qui promet une excellente qualité d’image ; c’est d’ailleurs le minimum qu’on attend pour une dalle de cette taille. L’écran dispose également de la technologie d’affichage VA, qui offre de bons contrastes, des couleurs plus vives et des angles de vision larges (178°), qui permettent de profiter d’une bonne qualité d’image, où que l’on soit positionné devant l’écran.

Fluidité et réactivité sont au programme

Ce moniteur gaming offre par ailleurs un taux de rafraîchissement de 165 Hz, qui garantit une excellente fluidité lors des actions de jeu, sans aucun flou de mouvement ni saccade. Autant dire que pour les FPS, cette réactivité sera primordiale. On peut également profiter d’un taux de réponse de seulement 1 ms, qui permet d’avoir une image plus nette et précise, en plus de ne souffrir d’aucun ralentissement dans l’action.

Le fabricant a aussi misé sur la technologie AMD FreeSync Premium, qui permet d’éviter les problèmes de tearing, ou déchirures d’écran, et de saccades au cours des parties. Le gameplay sera donc à coup sûr fluide, régulier et sans latence. Enfin, pour ce qui est de la connectique de l’écran Philips Evnia, celui-ci se dote de deux ports HDMI 2.0, d’un DisplayPort 1.4 et d’une sortie audio.

