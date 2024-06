Honor se montre généreux avec cette offre de précommande sur son 200 Pro, le nouveau smartphone quasi premium de la marque

Le Honor nouveau est arrivé et qui dit sortie dit offre de précommande ! Jusqu'au 25 juin, le Honor 200 Pro profite de plusieurs remises et cadeaux offerts à l'achat, ce qui permet d'obtenir ce smartphone entre le milieu et le haut de gamme à un prix beaucoup plus correct. Grâce à un coupon et à une offre de reprise, le Honor 200 Pro est accessible pour 619,90 euros au lieu de 799,90 euros.

Honor refait parler de lui cette année en lançant une nouvelle gamme de smartphones dont le Honor 200 Pro fait partie. Situé entre le milieu et le haut de gamme avec un tarif de lancement de 800 euros, il assume de légères concessions afin de présenter des performances premium et un appareil photo réussi, mais est-il pour autant assez armé pour être compétitif ? Cela reste à voir. Il n’empêche qu’en ce moment, le Honor 200 Pro est vraiment intéressant grâce à cette offre de précommande qui permet de l’obtenir avec une remise de 180 euros.

Ce qu’il faut retenir du Honor 200 Pro

Les performances de son Snapdragon 8s Gen 3

Un capteur principal et un mode portrait intéressants

Une batterie de 5 200 mAh avec recharge de 100 W

Au lieu de 799,90 euros habituellement, le Honor 200 Pro est maintenant disponible en promotion à 619,90 euros en boutique officielle grâce au coupon AFR200 qui applique 100 euros de réduction et à un bonus reprise de 80 euros (case à cocher sur la page produit). De plus, un casque Marshall Major IV et une montre connectée Honor Watch GS 3 sont offerts à l’achat.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Honor 200 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Honor 200 Pro au meilleur prix ?

Un smartphone correct qui peine à se démarquer

Design et écran élégants, mais classiques, le Honor 200 Pro a bien du mal à se démarquer sur l’apparence. Il arbore tout de même un style peu commun avec des « ondulations » sur le dos, un peu comme des vaguelettes, qui sont du plus bel effet. Pour l’écran, le constructeur chinois opte pour de l’OLED en définition Full HD+ (2 700 x 1 224 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz max. Toutefois, la colorimétrie n’atteint pas les 100 % du DCI-P3 et la luminosité ne dépasse pas les 1 200 cd/m² malgré la promesse d’un pic de 4 000 cd/m². Dommage.

Pour ce qui est de l’interface, le Honor 200 Pro s’appuie sur Android 14 avec la surcouche MagicOS 8.0. Il faut compter trois ans de MAJ majeures et quatre ans de patchs sécurité, pour un smartphone à 800 euros, c’est trop léger, on est même dans la fourchette basse sur ce segment tarifaire. Côté autonomie, le Honor 200 Pro se dote d’une batterie de 5 200 mAh capable de durer une journée et demie et les gros jeux ne font pas fondre sa réserve d’énergie à vitesse grand V. Pour la recharge, on peut compter sur du 100 W en filaire et du 66 W en sans-fil.

Un Snapdragon 8 Gen 3 édulcoré pour les performances

Non, ce n’est pas un Snapdragon 8 Gen 3 sous le capot du Honor 200 Pro, mais bien un Snapdragon 8s Gen 3, une version light si l’on veut. S’il ne se hisse pas au niveau des smartphones dotés d’un vrai Snapdragon 8 Gen 3, il domine la concurrence directe comme le Google Pixel 8 ou le Motorola Edge 50 Pro, et parfois de très loin. Lors de notre test, le Honor 200 Pro s’en est très bien sorti avec Fortnite et Genshin Impact avec les graphismes élevés, la partition technique est donc bien maîtrisée.

Quant à l’appareil photo, s’il n’est pas parfait, il a le mérite d’être intéressant. Il se compose d’un capteur principal de 50 Mpx (f/1,9), d’un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2), d’un téléobjectif x2,5 de 50 Mpx (f/2,4) et d’un capteur frontal de 50 Mpx (f/2,1). Ce sont surtout le capteur principal et le mode portrait « Harcourt » qui sont bons. Le premier est convaincant lorsque les bonnes conditions de luminosité sont réunies tandis que le deuxième est plutôt bon, mais montre quelques signes de faiblesse selon l’éclairage en intérieur ou en extérieur.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Honor 200 Pro.

Afin de comparer le Honor 200 Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 800 euros du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.