Grand écran, mais petit prix : le Xiaomi Poco C65 coûte moins de 90 € grâce à ce code promo

Écran de 6,74 pouces, taux de rafraîchissement de 90 Hz... Le Xiaomi Poco C65 est certes un modèle d'entrée de gamme, mais sa fiche technique n'est clairement pas inintéressante. Celles et ceux qui ont un petit budget pourront d'ailleurs en profiter pour seulement 83,20 euros, prix affiché par AliExpress en ce moment, au lieu de 149,90 euros.

Xiaomi ne compte pas mettre fin à sa politique de prix agressifs pour ses smartphones. L’an dernier, c’est le Poco C65, un modèle d’entrée de gamme, qui a rejoint son catalogue. Et là encore, la marque a misé sur un bon rapport qualité-prix, en optant notamment pour un grand écran rafraîchi à 90 Hz ou encore un capteur photo principal de 50 Mpx, tout en maintenant le prix du smartphone sous les 200 euros. Aujourd’hui, le Poco C65 est même encore plus intéressant puisqu’il ne coûte pas plus de 90 euros grâce à une réduction et à un code promo.

Les points essentiels du Xiaomi Poco C65

Une grande dalle de 6,74 pouces rafraîchie à 90 Hz

Un capteur principal de 50 Mpx

Une puce MediaTek Helio G85

Au lieu de 149,90 euros au lancement, le Xiaomi Poco C65 est actuellement affiché à 95,20 euros sur AliExpress. Mais, grâce au code promo FRSS12, le smartphone peut vous revenir à seulement 83,20 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Poco C65. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi Poco C65 au meilleur prix ?

Un smartphone qui voit les choses en grand

Malgré son prix très bas, le Xiaomi Poco C65 a tout de même quelques sérieux atouts, à commencer par son grand écran de 6,74 pouces, soit une diagonale idéale pour regarder hyper confortablement des contenus vidéo. La marque a opté pour une dalle LCD en définition HD+ (1 600 x 720 pixels) ; une concession nécessaire pour maintenir un prix bas. On ne peut certes pas profiter d’une qualité d’image ultra-détaillée, mais on se console ici avec le taux de rafraîchissement de 90 Hz, qui promet quant à lui une très bonne fluidité. La dalle est par ailleurs protégée par un verre Corning Gorilla Glass, pour éviter les rayures et autres petits couacs. Côté design, Xiaomi s’est inspiré de smartphones premium et a choisi des angles arrondis et des tranches plates pour apporter une touche d’élégance à l’ensemble.

Au dos du smartphone, on trouve un module photo comportant deux capteurs : un objectif principal de 50 Mpx et un objectif macro de 2 Mpx. Pas d’objectif ultra grand-angle, ici, mais ce n’est pas forcément une mauvaise chose, sachant que ce type d’objectif fait rarement des merveilles sur des modèles d’entrée de gamme. Xiaomi a préféré miser sur des fonctionnalités IA avec des modes créatifs et des filtres permettent de personnaliser ses clichés. Autrement, à l’avant, c’est un capteur frontal de 8 Mpx qui prend place.

Des performances honorables

Dans les entrailles du Poco C65, se niche un processeur MediaTek Helio G85, épaulé par 6 Go de RAM LPDDR4X (non extensible, contrairement à la version 8 Go qui peut l’être jusqu’à 16 Go) et accompagné d’un espace de stockage eMMC de 128 Go, qui lui peut être étendu jusqu’à 1 To avec une carte microSD. La puce devrait permettre de lancer les applications avec suffisamment de réactivité et faire tourner diverses tâches simples sans accroc, mais n’espérez pas non plus des performances de haute volée. Côté logiciel, le Poco C65 embarque MIUI 14.

Enfin, pour ce qui est de son autonomie, le Poco C65 renferme une batterie de 5 000 mAh, compatible avec une charge Power Delivery jusqu’à 18 W. La marque annonce une autonomie de 23 heures en lecture vidéo, de 31 heures en appel et même de 114 heures en musique.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références peu chères, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.