Boulanger brade ce TV 55″ de LG (4K@120Hz) doté d’un sublime écran QNED à -30 %

Avec sa dalle QNED et Mini LED, le LG 55QNED82 promet une qualité d’image tout bonnement excellente. Mieux encore, cette référence de 55 pouces passe de 849 euros à 599 euros chez Boulanger.

LG est un constructeur sud-coréen qui s’est taillé un nom sur le segment de l’OLED, pourtant il présente aussi d’autres gammes de téléviseurs qui valent le détour, comme celles équipées de la technologie Qned. Elle permet de reproduire un meilleur taux de contraste et des noirs parfaits comme l’Oled, mais avec plus de luminosité. Si vous souhaitez profiter de cet affichage, le modèle 55 pouces est actuellement 30 % moins cher.

Que propose le LG 55QNED82 ?

Un écran QNED de 55 pouces en définition 4K

Traitements d’image HDR10 et HDR HLG

WebOS 23 et des ports HDMI 2.1 pour la 4K@120fps

Proposé à 849 euros au départ, le téléviseur LG 55QNED82 se négocie aujourd’hui en promotion à 599 euros chez Boulanger.

Qled + Nanocell : une belle alliance

Pour faire concurrence au QLED, LG déploie sur certains de ses TV des dalles QNED. Une technologie d’affichage qui combine la technologie NanoCell de la marque, qui applique un filtre sur la lumière pour rendre chaque couleur plus vive sous tous les angles, et les Quantum Dots. Résultat : ce modèle 55QNED82 offre des images lumineuses, des contrastes profonds et des couleurs vraiment plus éclatantes. Une bonne manière de profiter de films et de séries dans les meilleures conditions.

La dalle profite d’une définition 4K afin d’obtenir une image détaillée, et prend en charge les contenus HDR10, mais pas de Dolby Vision au menu malheureusement… Il est animé par le processeur Alpha7 de 6ᵉ génération, capable de gérer des images Ultra HD jusqu’à 120 Hz et de s’occuper efficacement de la mise à l’échelle des contenus. Notons aussi l’excellent taux de rafraîchissement de 100 Hz, qui offre une belle fluidité pour tous les contenus. Côté audio, on peut compter sur une compatibilité avec le format DTS:X depuis ses deux haut-parleurs de 20 W, ce qui permet de profiter d’un son bien enveloppant et immersif. On recommande toutefois de s’équiper d’une barre de son pour un meilleur résultat.

Un TV connecté doué pour le gaming

Parfait pour regarder vos films et séries préférées, il est aussi idéal pour jouer aux jeux vidéo. Avec ses ports HDMI 2.1, le TV LG est en mesure de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox Series X et PlayStation 5 et vous faire profiter de la 4K à 120 IPS. Il prend en charge le VRR qui vient contrer les déchirures d’écran et maximiser la fluidité, l’ALLM qui se charge de réduire la latence ou encore le QMS (pour Quick Media Switching), qui empêche les écrans noirs qui se produisent lors du basculement entre deux contenus vidéos qui n’ont pas la même fréquence de rafraîchissement.

Avec webOS 23, on a droit à un système d’exploitation toujours aussi fluide et ergonomique, qui donne notamment facilement accès aux plateformes de streaming phares. La navigation a été simplifiée avec cette dernière version qui intègre les Quick Cards, un système de vignettes à organiser soi-même afin d’optimiser sa navigation. Mais, si la navigation par télécommande est fastidieuse, il reste toujours la compatibilité avec les principaux assistants vocaux : Alexa, Siri, Google Assistant et ThinQ via la télécommande pour contrôler votre TV.

