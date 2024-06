E.Leclerc casse le prix de ce laptop hybride Lenovo Yoga 6 (Ryzen 7) à une seule condition

Le Lenovo Yoga 6 fait partie de ces PC portables 2-en-1 qui peuvent aussi se transformer en tablette. On a donc là une machine très polyvalente que l'on peut utiliser de différentes façons. Si ce type de modèle vous intéresse, sachez que le puissant Lenovo Yoga 6 est actuellement proposé à 699 euros au lieu de 999 euros chez E.Leclerc.

Pourquoi devrions-nous obligatoirement choisir entre acheter un PC portable ou une tablette quand on peut avoir les deux en optant pour un seul et unique appareil ? Bienvenue dans le monde merveilleux des laptops hybrides qui, grâce à une charnière, peuvent adopter plusieurs positions. Le Lenovo Yoga 6 fait justement partie de cet ensemble. Modèle polyvalent, il a aussi l’avantage d’être suffisamment puissant grâce au processeur Ryzen 7 qu’il renferme. Si cette référence vous tente, sachez que vous pourrez la trouver moins chère qu’avant puisqu’elle bénéficie actuellement d’une réduction de 300 euros.

Ce qu’il faut savoir sur le Lenovo Yoga 6

Un laptop polyvalent

Une dalle IPS Full HD de 13 pouces

Un combo Ryzen 7 7730U + 16 Go de RAM + un SSD de 512 Go

Initialement affiché à 999 euros, le Lenovo Yoga 6 est désormais proposé à 699 euros chez E.Leclerc. Pour bénéficier de la promotion, il suffit de lier sa carte E.Lerclec à son compte en ligne.

Un écran convertible et de qualité

Le principal atout du Lenovo Yoga 6 est évidemment sa polyvalence. En effet, grâce à sa charnière à 360°, ce PC portable hybride peut adopter plusieurs positions différentes : un mode « chevalet » pratique pour regarder un film sans avoir le clavier devant soi ou bien pour retoucher facilement une série de photo ; un mode « tente » particulièrement adapté pour suivre une recette, par exemple ; un mode « tablette » pour prendre des notes facilement ou encore, évidemment, le mode PC portable classique.

Concernant son écran, on a ici face à nous une dalle IPS Full HD de 13 pouces, ce qui en fait une machine assez compacte que l’on peut facilement emporter partout. D’autant plus que ce Yoga 6 est particulièrement léger : son poids ne dépasse pas le 1,37 kg, ce qui suffit à le ranger dans la catégorie des ultraportables. Par ailleurs, notez que cet écran est compatible avec le Dolby Vision, ce qui devrait apporter un gain de luminosité ainsi que des contrastes et des détails plus marqués.

De bonnes performances au programme

À l’intérieur de la machine, on trouve un processeur Ryzen 7 7730U cadencé à 2 GHz (boost jusqu’à 4,5 GHz) et épaulé par 16 Go de RAM pour davantage de rapidité. Autant dire que le multitâche et les tâches classiques comme la navigation web ou encore le visionnage de séries, et même certaines tâches créatives, peuvent être lancés sans problème. On peut aussi compter sur la présence d’un SSD de 512 Go, qui offre des temps de chargement réduits et des lancements rapides, ainsi qu’un stockage plus que généreux. Pour la partie graphique, on doit se contenter d’un AMD Radeon Graphics intégré au processeur ; le Lenovo Yoga 6 n’a donc pas vocation à être une machine taillée pour le gaming. Côté son, la marque a misé sur du Dolby Atmos, soit l’assurance d’un audio suffisamment vaste et immersif.

Enfin, côté autonomie, la marque assure que le Yoga 6 peut tenir une journée sur une charge, mais notez que ce résultat varie forcément en fonction de l’utilisation. Et concernant sa connectique, celle-ci se compose d’un de deux ports USB-C 3.2 (Gen 1), de deux ports USB 3.2 (Gen 1), d’un port HDMI et d’un lecteur de carte SD.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs ordinateurs portables du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.