Lenovo retire 600 € à ce laptop gaming surpuissant (RTX 4070, Ryzen 7, 240 Hz)

Les Lenovo Legion sont des ordinateurs portables gaming reconnus pour leur qualité et leur puissance, mais qu'en est-il des Lenovo Legion Slim ? Cette série rassemble aussi des configurations puissantes, mais plus axées vers la polyvalence et la mobilité, et en ce moment, ce modèle avec une RTX 4070 voit son prix chuter de 1 899 euros à 1 299 euros en boutique officielle.

Tête du marché mondial des PC portables, Lenovo est présent sur tous les segments : les laptops professionnels comme les ThinkPad, les laptops familiaux ou les Chromebook et surtout les laptops gaming avec ses gammes Legion et LOQ. Dans sa gamme Legion, Lenovo a conçu la série Slim dans laquelle les configurations allient puissance, mobilité et optimisation par l’IA. En ce moment, ce Lenovo Legion Slim 5 avec RTX 4070 et processeur Ryzen 7 profite d’une belle réduction de 600 euros en boutique officielle.

Le Lenovo Legion Slim 5 en quelques points

Un écran en 2.5K rafraîchi à 240 Hz

Une RTX 4070 avec un Ryzen 7 7840HS

16 Go de RAM DDR5 et un SSD de 512 Go

Au lieu de 1 899 euros habituellement, le Lenovo Legion Slim 5 est maintenant disponible en promotion à 1 299 euros en boutique officielle grâce au code de réduction JUIN.

Un laptop gaming polyvalent et flexible

D’après le constructeur chinois, les Lenovo Legion Slim sont plus optimisés pour un usage nomade que les autres laptops gaming. Ce Lenovo Legion Slim 5 n’est pourtant pas plus léger que la moyenne, mais il embarque une batterie haute capacité de 80 Wh lui permettant de tenir dans les 7 heures en usage normal, ce qui est rare pour un PC portable de ce type. Autres spécificités : sa charnière pliable jusqu’à 180° et son écran de 16 pouces en format 16:10 lui donnent un aspect plus axé vers le travail et la productivité.

L’écran, justement, est une dalle IPS-LCD, une technologie d’affichage prisée des gamers puisqu’elle confère des angles de vision ouverts et une bonne colorimétrie, 100 % de la gamme sRGB en l’occurrence. Côté définition, on est sur du WQXGA (2 560 x 1 600 pixels) et le taux de rafraîchissement pointe jusqu’à 240 Hz, c’est parfait pour profiter de n’importe quel jeu dans les meilleures conditions. De plus, les puces IA de Lenovo optimisent cette fréquence d’images et d’autres paramètres en gaming comme la gestion thermique.

La configuration idéale pour rester à la première place

Le cœur de ce Lenovo Legion Slim 5 est la RTX 4070, une des plus récentes cartes graphiques de Nvidia et l’une de celles au meilleur rapport performances/prix. Avec un TGP de 140 W, elle est évidemment capable de faire tourner les derniers jeux AAA et ceux à venir en 1440p et à plus de 60 FPS. On profite aussi du ray-tracing et du DLSS 3 pour une meilleure expérience gaming. On peut chipoter sur son manque de VRAM vu qu’il n’y en a que 8 Go, mais globalement, cette carte graphique est au moins du même niveau que la RTX 3080.

Avec la RTX 4070, le Lenovo Legion Slim 5 se dote d’un Ryzen 7 7840HS, un processeur octo-core capable d’atteindre une cadence maximale de 5,1 GHz et accompagné d’un Radeon 780M pour prendre le relais sur les tâches graphiques légères afin que le laptop ne s’appuie pas constamment sur la RTX 4070. Ce processeur est assisté par 16 Go de RAM DDR5, ce qui lui permet de se lancer dans le multitâche et les autres domaines gourmands en ressource sans sourciller. Enfin, on retrouve un SSD de 512 Go et Windows 11 est déjà installé.

