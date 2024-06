La Fnac lance une offre énorme sur ce pack Xbox Series X juste après le Showcase

Dimanche dernier, Microsoft nous a bluffés avec un très bon Xbox Games Showcase qui annonce les couleurs des prochains mois riches en sorties vidéoludiques, on pourrait même être tenté de s'offrir une Xbox Series X pour pouvoir jouer à ce florilège de nouveautés. Ce serait d'ailleurs le meilleur moment pour le faire puisque la console de Microsoft est disponible dans ce pack avec deux jeux récents au prix de la console seule chez la Fnac.

Lors d’un très bon Xbox Games Showcase ce 9 juin, Microsoft, dont l’avenir dans le milieu du gaming était encore incertain, a fait pleuvoir les annonces avec moult teasers de futurs jeux et ce n’était qu’une mise en bouche puisque Xbox a ensuite annoncé sa participation à la Gamescom de Cologne qui se déroulera du 21 au 25 août prochain. Convaincu par cette énorme conférence ? Il n’y a donc plus qu’à s’équiper en conséquence en profitant de cette offre sur ce pack Xbox Series X avec deux jeux récents en promotion chez la Fnac.

Les atouts de ce pack Xbox Series X

Une console puissante et silencieuse

Capable de faire tourner les jeux en 4K compatible 120 FPS

Assassin’s Creed Mirage Edition Deluxe + Cyberpunk 2077 Ultimate Edition

Au lieu de 669,99 euros habituellement, le pack Xbox Series X avec les meilleures éditions de Cyberpunk 2077 et d’Assassin’s Creed Mirage est maintenant disponible en promotion à 499,99 euros chez la Fnac.

Puissance et silence dans la même console

Grande rivale de la PS5, la Xbox Series X arbore contrairement à elle un design sobre mais élégant avec ce format de pavé haut de 30 cm et de 15 cm à chaque côté. Ce format a le mérite de lui assurer une bonne stabilité lorsqu’elle est posée à la verticale, car oui, c’est la position recommandée pour assurer un meilleur refroidissement. Lorsqu’elle est en marche, même pour faire tourner des jeux gourmands, la Xbox Series X est étonnamment silencieuse, ce qui ne manque pas de surprendre vu la puissance qu’elle déploie.

À ce jour, la Xbox Series X est la console de salon la plus puissante du marché avec une puissance brute de calcul de 12 TFlops tandis que la PS5 est à environ 10 TFlops. Avec son CPU AMD Zen 2 à huit cœurs, son GPU AMD RDNA 2, 16 Go de RAM GDDR6 et un SSD Xbox Velocity d’une capacité de 1 To, elle est capable de faire tourner les jeux en 4K 60 FPS et est même compatible avec le 120 FPS. Ajoutons à cela le ray-tracing pour une meilleure expérience gaming ainsi que le Dolby Vision et le Dolby Atmos pour mieux apprécier les services de SVOD.

Un investissement sur l’avenir

Avec les éditions Ultime et Deluxe d’Assassin’s Creed Mirage et de Cyberpunk 2077, il y a de quoi déjà exploiter la grosse puissance de sa console puisqu’on parle de jeux AAA récents. Pour les amateurs de jeux rétro et indés, il faut aussi savoir que la Series X est totalement rétrocompatible avec les titres des anciennes consoles Xbox. De plus, la Series X profite du meilleur écosystème, en grande partie grâce au Game Pass qui donne accès à un large catalogue de jeux moyennant un abonnement. Cela permet de découvrir une variété de titres à moindre coût.

Quasiment quatre ans après sa sortie, la Xbox Series X n’a toujours pas dit son dernier mot, et ce n’était pas gagné vu les vagues de licenciement et certaines rumeurs prêtant à Microsoft l’intention de lancer certaines de ses exclusivités sur PS5. Le dernier Xbox Games Showcase sonne comme un comeback flamboyant pour l’éditeur de jeux vidéo qui compte bien s’appuyer sur ses studios nouvellement acquis pour mieux se remettre en piste. Notons l’annonce de Call of Duty : Black Ops 6 et d’autres nouveautés telles qu’un remake de Metal Gear Solid 3 : Snake Eater, une extension de Diablo IV intitulée Vessel of Hatred, un nouveau volet de Life is Strange et un autre de Gears of War.

