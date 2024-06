200 € de réduction sur ce laptop Lenovo musclé par un Intel Core i5 13e génération

Pour les étudiants préparant déjà leur prochaine rentrée ou les personnes avec un petit budget, il est déjà l'heure de faire des affaires sur les ultrabooks comme ce Lenovo IdeaPad Slim 5i Gen 9, un modèle mobile, polyvalent et à la configuration personnalisable. En boutique officielle, la configuration proposée par défaut est à 576,76 euros au lieu de 769,01 euros grâce à un coupon de réduction de 25 %.

Les vacances d’été approchent à grands pas mais il y a de bonnes affaires qui donnent envie de se mettre au travail. On peut par exemple déjà prendre ses dispositions pour la rentrée prochaine en s’équipant avec un laptop tout neuf, comme ce Lenovo IdeaPad Slim 5i Gen 9 qui est un modèle polyvalent proposé à un excellent rapport qualité-prix. Les soldes d’été n’ont pas encore commencé, mais il est déjà possible de faire une bonne affaire sur ce PC portable dont le prix chute de 25 % grâce à un coupon de réduction.

Le Lenovo IdeaPad Slim 5i Gen 9 en quelques mots

Un écran IPS-LCD de 15,3 pouces en définition WUXGA

Les performances d’un Intel Core i5 de 13e génération

Une connectique complète dans ce châssis fin

Au lieu de 769,01 euros habituellement, le Lenovo IdeaPad Slim 5i Gen 9 est maintenant disponible en promotion à 576,76 euros en boutique officielle avec le code promo WE2LENOVO. Il est également possible de personnaliser sa configuration en ajoutant de la RAM, une plus grosse batterie ou en se passant du système d’exploitation normalement inclus afin de faire baisser la facture.

Un ultrabook simple et fonctionnel

Avec ses IdeaPad Slim, Lenovo propose des ultrabooks polyvalents faciles à transporter au quotidien grâce à leur finesse et à leur légèreté. C’est le cas de cet IdeaPad Slim 5i Gen 9 qui, en plus d’être conçu pour la mobilité, bénéficie d’une robustesse de niveau militaire selon le constructeur chinois afin de résister à des conditions éprouvantes. Son design est sobre et élégant et sa connectique est bien garnie avec deux ports USB-A, deux ports USB-C, un port HDMI 1.4, un lecteur de carte microSD et une prise jack 3.5 mm.

Pour ce qui est de l’écran de 15,3 pouces, Lenovo opte pour une dalle IPS-LCD qui prodigue des angles de vision ouverts ainsi qu’une couverture complète de la gamme de couleurs sRGB. Le taux de rafraîchissement ne va pas au-delà de 60 Hz mais cela reste bien suffisant pour un laptop dédié à un usage bureautique. Cet écran est en définition WUXGA (1 920 x 1 200 pixels) et revêt un traitement anti-reflets, ce qui permet de travailler dehors en plein soleil sans être gêné par les réflections.

Des performances sous Intel Core

Cette configuration de l’IdeaPad Slim 5i Gen 9 proposée par défaut tourne avec un Intel Core i5-13420H, un processeur à huit cœurs capable d’atteindre une cadence de 4,6 GHz en mode turbo boost, mais pour un supplément de 90 euros, on peut opter pour un Core i7 qui peut pointer à 4,9 GHz. Il est accompagné par 16 Go de RAM DDR5 (ou 32 Go, là aussi moyennant un supplément) et par un SSD de 512 Go (ou de 1 To). L’OS Windows 11 Famille 64 est déjà inclus, ainsi, le laptop est déjà fonctionnel dès la réception.

Ainsi dotée, cette configuration est assez solide pour assurer toutes les tâches du quotidien, de la navigation Internet au traitement de texte en passant par des travaux graphiques légers comme de la retouche photo ou du montage vidéo. Enfin, Lenovo propose ici par défaut une batterie à trois cellules de 57 Wh, mais pour seulement 10 euros de plus, on peut passer à une batterie à quatre cellules de 76 Wh et ainsi s’assurer une autonomie plus confortable qui devrait couvrir toute une journée de travail.

Afin de comparer le Lenovo IdeaPad Slim 5i Gen 9 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables Lenovo du moment.

