Samsung Galaxy Tab S9 : l’une des meilleures tablettes Android voit son prix fondre au soleil pendant les soldes

Quelque peu oubliée face à ses grandes sœurs, les modèles Plus et Ultra, la Galaxy Tab S9 de Samsung n’en reste pas moins l’une des tablettes les plus intéressantes du marché. Et elle le devient encore plus grâce à une réduction chez Rue du Commerce. De quoi profiter de ses meilleures séries à moindres frais cet été.

Si Apple domine le marché des tablettes haut de gamme avec ses iPad, Samsung se place en excellente position sur le segment des tablettes Android. Et sa dernière fournée, la Galaxy Tab S9, ne fait que confirmer sa réputation, avec notamment le passage d’une dalle LCD à un écran AMOLED. Et la bonne nouvelle, c’est que le modèle de base devient encore plus intéressant puisque la Galaxy Tab S9 profite d’une réduction de plus de 200 euros.

Les bons points de la Samsung Galaxy Tab S9

L’abandon du LCD au profit d’un écran AMOLED

D’excellentes performances

Une très bonne autonomie et le S-Pen

Au lieu de 899 euros habituellement, la Samsung Galaxy Tab S9 est maintenant disponible en promotion à 689 euros chez Rue du Commerce.

Un changement majeur plus que bienvenu !

Avec cette génération de tablette, Samsung a initié un changement majeur plus que bienvenu : dorénavant, tous les modèles profitent d’une qualité d’affichage haut de gamme. Adieu le LCD, place à un écran AMOLED sur la Galaxy Tab S9, comme pour ses grandes sœurs, les Tab S9 Plus et Ultra. Elle profite aussi d’un même rapport de contraste infini. L’entrée de gamme arbore ainsi une dalle AMOLED en définition WQHD (2 560 x 1 600 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une expérience des plus fluides.

Côté design, là, pas de gros changement. La Galaxy Tab S9 reprend les caractéristiques des générations précédentes et ce n’est pas une mauvaise chose puisque Samsung avait déjà fait de l’excellent travail. On se retrouve ainsi avec un format 11 pouces en ratio 16:10, un dos en aluminium brossé et un module photo discret. Sur l’un de ses côtés, la tablette dispose d’un creux magnétique pour y coller le S-Pen, le stylet de constructeur qui se révèle très pratique pour naviguer à travers l’interface de l’appareil. Enfin, sur les tranches, on trouve les haut-parleurs, ainsi que le port USB-C pour la recharge.

Une tablette multi-usage

Doté d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2 associé à 8 GO de RAM, la Galaxy Tab S9 de Samsung assure de très belles performances. Elle se montre plus qu’à la hauteur dans tous les types d’usage, que ça soit en bureautique ou en navigation, y compris le streaming et le gaming. Et cerise sur le gâteau, aucune chauffe ne se fait sentir, même avec les jeux les plus gourmands.

À cela s’ajoute une autonomie olympique, grâce à une batterie de 8 400 mAh. Le constructeur sud-coréen annonce en effet une autonomie de plus de 15 heures. On regrette cependant que la charge soit limitée à 45W, ce qui fait qu’il faut au moins deux heures pour qu’elle refasse le plein d’énergie.

Pour en savoir encore plus, lisez notre prise en main de la Samsung Galaxy Tab S9.

