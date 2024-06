Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 : une tablette familiale encore moins chère pour les soldes

Il n'est pas toujours facile de s'y retrouver lorsqu'il s'agit d'acheter une tablette d'entrée de gamme. Heureusement, Lenovo est une valeur sûre, et sa gamme M10 conviendra aussi bien aux utilisateurs à la recherche d'un appareil de divertissement solide qu'aux étudiants en quête d'un bon support d'apprentissage. Grâce à Boulanger, la Lenovo Tab M10 Plus de troisième génération devient plus abordable pendant les soldes d'été 2024, puisqu'elle est proposée à 169 euros.

Samsung et Xiaomi ne sont pas les seuls à concevoir de bonnes tablettes Android d’entrée de gamme : Lenovo possède également une gamme très complète qui mérite que l’on s’y attarde. À l’instar des Tab M10 et Tab M10 Plus, deux appareils dotés d’un écran de 10 pouces et destinés à toute la famille. C’est d’ailleurs cette dernière qui bénéficie d’un petit coup de pouce pour les soldes d’été, puisqu’elle passe de 199 euros à 169 euros chez Boulanger dans sa version 128 Go.

Une tablette qui ne manque pas d’atouts

Un processeur MediaTek Helio G80 de très bonne facture

Un écran, certes, LCD, mais d’une définition agréable 2 000 x 1 200 pixels (2K)

Une belle autonomie grâce à sa batterie de 7 700 mAh

Au lieu de 199 euros euros habituellement, la Lenovo Tab M10 Plus est maintenant disponible en promotion à 169 euros euros chez Boulanger.

Le compagnon idéal de toute la famille

Lenovo coche plusieurs cases avec sa Tab M10 Plus. D’une part, l’autonomie de l’appareil est plus que respectable, grâce à un bon équilibre entre consommation d’énergie et capacité de la batterie. En effet, si les 7 700 mAh de cette dernière contribuent grandement à ce que la tablette puisse être utilisée toute la journée sans avoir besoin d’être rechargée, son processeur MediaTek Helio G80 consomme également très peu d’énergie, sans pour autant faire de sacrifices en termes de performances. En effet, la navigation dans les menus et entre les différentes applications reste fluide, ce qui est loin d’être garanti par la concurrence. La Tab M10 Plus montre toutefois ses limites avec les jeux vidéo les plus exigeants, mais on ne lui en demande pas tant, après tout.

Surtout qu’elle se rattrape avec son écran. Il s’agit ici d’une généreuse dalle tactile de 10,6 pouces avec une définition de 2 000 x 1 200 pixels, ou 2K pour les intimes. On est cependant encore loin des écrans OLED auxquels nous commençons à être habitués, même si la Tab M10 Plus offre une luminosité suffisante pour être utilisée dans de nombreuses situations. Elle reste donc cantonnée à un usage familial ou éducatif, domaine dans lequel elle remplie parfaitement son rôle, ni plus ni moins.

Une tablette qui n’en fait ni trop ni pas assez

Côté design, Lenovo n’a pas fait les choses à moitié. Le fabricant chinois s’est inspiré de ses tablettes haut de gamme pour donner à sa Tab M10 Plus une allure élégante. Nous n’avons pas l’impression d’avoir affaire à un jouet pour enfant, ce qui est très agréable pour cette gamme de prix. Deux capteurs photo de 8 Mpx ornent l’appareil, à l’avant comme à l’arrière, et si nous n’avons clairement pas affaire à la crème de la crème, ils seront tout à fait suffisants pour les appels vidéo.

Pour compléter la fiche technique de cette tablette fonctionnant sous Android 12, le modèle proposé ici dispose d’une capacité de stockage de 128 Go, extensible avec une carte micro-SD jusqu’à 1 To. Côté connectivité, il faudra se contenter du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.0, ce qui convient néanmoins à de nombreux usages. Notamment au streaming vidéo, qui sera magnifié par les 4 haut-parleurs Dolby Atmos de la Tab M10 Plus.

Ne ratez rien des soldes d’été 2024 avec Frandroid

Les soldes d’été 2024 se déroulent du mercredi 26 juin à 8h jusqu’au mardi 23 juillet prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoingnez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargerz notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.