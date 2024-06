Sony HT-S400 : cette puissante barre de son pas chère est soldée à bon prix chez Boulanger

Dévoilée en 2022 après le CES de Las Vegas, la Sony HT-S400 est une barre de son d'entrée de gamme au rapport qualité-prix bluffant. Puissante et dotée d'un mode surround virtuel, elle est soldée à 249 euros au lieu de 329 euros chez Boulanger.

Pour profiter d’une véritable expérience cinématographique dans son salon, un TV 4K à lui seul n’est généralement pas suffisant puisque le système audio manque de puissance. Une barre de son remédie à cela, mais difficile de s’y retrouver vu le tarif moyen élevé et certains modèles plus ou moins complexes à prendre en main. Pour les débutants qui veulent de la puissance avant tout, il y a la Sony HT-S400 qui perd 80 euros chez Boulanger pendant les soldes d’été.

La Sony HT-S400 en quelques mots

Un ensemble pas cher et simple à prendre en main

Configurée en 2.1 avec une puissance de 330 W RMS

Une restitution sonore puissante et précise

Au lieu d’un prix barré de 329 euros, la Sony HT-S400 est maintenant disponible en promotion à 249 euros chez Boulanger.

Une barre + un caisson = trois haut-parleurs

La Sony HT-S400 fait partie des barres de son qui s’adressent aux néophytes tant elle est simple à prendre en main. Simple de conception, elle est longue de seulement 90 cm et légère avec un poids de 2,4 kg. Son installation ne devrait poser aucun problème, elle a toute sa place sur un meuble TV ou accrochée à un mur. Son design est sobre mais un peu original avec le panneau du dessus en revêtement légèrement granuleux et des angles arrondis. Cette barre de son est aussi accompagnée d’un caisson de basses sans fil.

On est là sur un ensemble d’entrée de gamme donc la barre de son est bien sûr limitée en ce qui concerne la connectique. On a seulement une entrée HDMI ARC et une entrée optique, mais il est aussi possible d’utiliser la barre en sans-fil grâce au Bluetooth, en la connectant à un smartphone ou à un TV Sony Bravia compatible. Pour ce qui est des contrôles, une télécommande infrarouge est fournie mais on retrouve aussi un panneau OLED sur la barre de son pour contrôler le volume ou choisir la source.

Un rapport puissance/prix admirable

Configurée en 2.1, la Sony HT-S400 embarque deux transducteurs larges tandis que le caissons de basses abrite un subwoofer de 16 cm, le tout délivre une puissance totale de 330 W RMS. Pas de quoi faire trembler les murs mais c’est amplement suffisant pour les salles d’une surface de 40 m² maximum. Par ailleurs, la Sony HT-S400 est compatible avec les signaux Dolby mais pas DTS, il faut se tourner vers une barre de son plus haut de gamme pour cela. En revanche, un S-Force Pro Surround permet de profiter d’un surround virtuel.

Globalement, la Sony HT-S400 délivre un son puissant et précis avec une scène sonore large et des voix claires grâce à la technologie Sony X-Balanced du constructeur nippon. Vu l’absence de tweeters, les aigus sont plus en retrait mais les performances globales restent rares pour une barre de son lancée à 329 euros. On peut ainsi améliorer l’expérience cinéma dans son salon sans avoir à se ruiner.

