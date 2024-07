Le prix soldé de ce TV 4K QLED 50″ signé Hisense ne dépasse pas 400 €

Les soldes d'été sont l'occasion idéale pour enfin s'équiper d'un TV QLED pas trop cher, mais qui offre évidemment une excellente qualité d'image. Aujourd'hui, c'est le Hisense 50E7NQ qui est à l'honneur, grâce à sa fiche technique bien sûr, mais aussi et surtout grâce à son prix : Darty et la Fnac le proposent en effet à 399 euros au lieu de 499 euros.

Si vous attendiez les soldes d’été pour vous offrir un TV QLED capable de proposer une excellente qualité d’image tout en étant affiché à un prix contenu, alors votre patience pourrait bien être récompensée aujourd’hui. Le TV QLED 4K Hisense 50E7NQ pourrait en effet bien vous convaincre, non seulement grâce à ses nombreuses compatibilités et à sa dalle lumineuse, mais aussi et surtout grâce à son prix, qui ne dépasse pas les 400 euros actuellement.

Les points essentiels du TV Hisense 50E7NQ

Une dalle 4K QLED de 50 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

Un mode Jeu disponible

Initialement affiché à 499,99 euros, le TV QLED Hisense 50E7NQ est désormais proposé à 399,99 euros à Darty et à la Fnac.

Une qualité d’image qui fait toujours autant plaisir

Il est bel et bien possible de profiter d’une excellente qualité d’image pour un prix plus que contenu. La preuve avec ce TV Hisense 50E7NQ, qui est donc équipé d’une dalle QLED offrant de beaux contrastes, des noirs suffisamment profonds et des couleurs bien vives et lumineuses, le tout sur une diagonale de 50 pouces. C’est plus que confortable pour visionner ses contenus dans les meilleures conditions, quelle que soit la taille de votre pièce.

Outre cette technologie d’affichage, on a aussi droit à une définition 4K (3 820 x 2 160 pixels), qui rend chaque contenu bien plus net. Un upscaler 4K aidé de l’IA est par ailleurs intégré pour transformer tous vos films, séries et autres émissions Full HD en 4K. Ajoutons à cela des compatibilités avec les normes Dolby Vision, HDR10, HDR10+ et HLG. De quoi profiter d’images encore plus contrastes et détaillées grâce à une extension de la plage dynamique. Le téléviseur embarque également une fonctionnalité qui devrait plaire aux amateurs de sport : le mode Sport IA, qui permet au TV de détecter automatiquement les objets en mouvement (un ballon, par exemple) pour optimiser l’image et le son et apporter davantage de fluidité. Enfin, côté audio, on a droit à du Dolby Atmos pour un son vaste et immersif.

Quelques fonctionnalités pour le jeu

Si les gamers assidus détenteurs d’une console next-gen seront probablement déçus de ne pas trouver de ports HDMI 2.1 sur ce TV, ils pourront toutefois profiter de plusieurs fonctionnalités destinées à fluidifier le gameplay. D’abord, la dalle rafraîchie à 60 Hz est compatible VRR (Variable Refresh Rate) et ALLM (Auto Low Latency Mode) : en d’autres termes, vous ne devriez pas souffrir de déchirures d’écran ou d’effets de latence qui impacteraient votre réactivité durant vos parties.

Pour finir, le TV QLED Hisense 50E7NQ tourne sous Vidaa U 7.6, soit l’OS maison de la marque. Une interface moderne qui met à disposition un grand nombre d’applications, dont les plateformes de streaming phares évidemment. Attention, le catalogue d’applications est tout de même moins fourni que celui d’Android TV. L’assistant vocal Alexa est aussi de la partie, de même que Vidaa Voice, la technologie de contrôle vocal développée par Hisense. Des aides à convoquer directement depuis la télécommande.

