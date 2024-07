Intersport fait perdre 600 € à ce très bon VTC Nakamura E-Crossover XA lors des soldes

Envie d'un vélo à assistance électrique pour vos balades en forêt ? Le Nakamura E-Crossover XA est un VTC électrique à l’aise aussi bien sur la route qu’en dehors des sentiers battus. Si son prix de départ est élevé, les soldes viennent le baisser fortement : il revient à 1 499 euros au lieu de 2 099 euros.

Les VAE sont bien plus pratiques que des vélos classiques grâce à leur moteur qui nous permet de faire beaucoup moins d’efforts sur la route. Le hic, c’est qu’ils sont généralement (très) très chers, malgré les aides qui font heureusement baisser la facture. Par chance, pendant les soldes d’été, on retrouve de très bonnes références avec des prix plus attractifs, à l’image du Nakamura E-Crossover XA. Ce dernier est bien équipé, avec un moteur réactif pour partir à l’aventure sereinement et pour soulager votre porte-monnaie, il coûte 600 euros de moins grâce aux soldes.

Ce qu’on apprécie du Nakamura E-Crossover XA

Son confort optimal et son équipement complet

Son moteur musclé et son excellent freinage

Sa charge rapide

Lancé au prix de 2 099,99 euros, le Nakamura E-Crossover XA s’affiche à un prix plus doux pendant les soldes : le voilà en promotion à 1 499,99 euros sur le site Intersport.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Nakamura E-Crossover XA. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un VTC électrique taillé pour les escapades hors bitume

Si le Nakumra E-Crossover XA est un VTC électrique, il a plutôt l’allure d’un VTTAE (Vélo Tout Terrain à Assistance Electrique) avec ses pneus de 27,5 pouces, ses grandes pédales et le débattement de 130 mm de la fourche avant. Il peut très bien convenir à utilisation à la ville qu’à la campagne. Sa carrure robuste qui respire la solidité est d’ailleurs plutôt rassurante si l’envie vous prend d’aller parcourir des chemins hors des sentiers battus, pour les randonnées en pleine forêt.

Pour partir sereinement, Intersport n’oublie pas de bien s’équiper son modèle. On a droit à un garde-boue, une béquille robuste et d’un porte-bagages arrière pouvant supporter jusqu’à 40 kg. Ce dernier est nettement plus résistant que les modèles standards supportant 25/27 kg, et il est équipé du système de fixation MIK HD. Et même avec tous ces accessoires, le poids reste « raisonnable », avec 24,3 kg pour le modèle de taille S que nous avons testé.

Un moteur puissant pour affronter tous les terrains

Son moteur constitue son atout majeur : il offre un couple de 100 Nm et bien qu’il ne soit pas le plus réactif au démarrage, une fois en mouvement, le vélo électrique Nakamura atteint les 25 km/h en une poignée de secondes grâce au mode Boost. La conduite est agréable, avec une bonne maniabilité et une adhérence sans faille. Ses pneus de grande taille offrent une accroche remarquable sur diverses surfaces, et apportent une sensation de sécurité sous la pluie et même sur des terrains légèrement boueux. Sur du tout-chemin, la conduite est très plaisante, tandis que les freins hydrauliques, bien que légèrement brusques, offrent une bonne puissance de freinage.

Enfin, concernant son autonomie, l’E-Crossover XA n’excède pas les 55 km en actionnant le mode Smart. L’utilisation du mode Boost réduit légèrement l’autonomie à 47 km, tandis qu’en mode Eco, il est possible d’atteindre environ 80 km. Dans tous les cas, cela reste un rayon d’action très correct. Il brille surtout pour sa recharge : son chargeur permet de récupérer un cycle en seulement 3 heures.

Plus de détails dans notre test complet sur le Nakamura E-Crossover XA.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs vélos électriques en 2024 ? Notre sélection

Ne ratez rien des soldes d’été 2024 avec Frandroid

Les soldes d’été 2024 se déroulent du mercredi 26 juin à 8h jusqu’au mardi 23 juillet prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoingnez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargerz notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.