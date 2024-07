Moins de 20 €, c’est le super prix des soldes pour cette manette Xbox Nano conçue par PowerA

Si vous êtes en quête d'une manette pour Xbox légère et pratique à utiliser, vous pourrez par exemple opter pour la PowerA Nano, un modèle bien plus compact que les autres contrôleurs proposés sur le marché. Et la bonne nouvelle, c'est que pendant les soldes d'été, on peut la trouver à 19,99 euros au lieu de 39,99 euros à la Fnac.

Pour réussir chaque combo durant nos sessions de jeu sur Xbox, il est primordial de posséder une manette efficace et suffisamment ergonomique. Quand certains préfèrent les manettes de taille standard, d’autres se tournent bien plus facilement vers des contrôleurs nettement moins encombrants et plus légers qui ne vont pas les freiner dans leurs actions. Justement, ces derniers pourront par exemple miser sur la PowerA Nano, une manette compatible Xbox Series X/S bien plus petite que les autres et que l’on trouve en plus à moins de 20 euros pendant les soldes d’été.

Les points essentiels de la manette Xbox PowerA Nano

Un modèle ergonomique et léger

Des boutons programmables

Compatible Xbox Series X/S, Xbox One, Windows

Initialement affichée à 39,99 euros, la manette Xbox PowerA Nano (coloris lavande) est désormais proposée à 19,99 euros à la Fnac.

Une manette bien pratique

Le principal atout de la manette PowerA Nano pour Xbox, c’est bien évidemment son design particulièrement compact. Selon la marque, ce modèle mesure 9,19 cm de hauteur, contre 10,51 cm pour les autres références sur le marché : autant dire que chaque bouton devrait être plus facilement accessible et l’utilisation moins fatigante, surtout lors de l’enchaînement de combos. Les joueuses et joueurs qui ont de petites mains ou celles et ceux qui cherchent tout simplement une manette plus légère et donc plus pratique à transporter devraient également être satisfaits.

Le confort est aussi de mise ici grâce aux poignées équipées de grips, permettant aux mains de ne pas glisser en pleine partie, et aux anneaux anti-frottements lisses enveloppant chaque joystick. Notez toutefois qu’il s’agit là d’une manette filaire. Si elle n’offre pas la même praticité qu’un modèle wireless, elle a quand même l’avantage de ne pas embarquer de batterie ou de piles qui alourdiraient le tout. On n’a pas non plus besoin de surveiller la batterie restante à tout bout de champ. Autrement, cette PowerA Nano est également dotée d’un port jack 3,5 mm pour y brancher un casque ou une paire d’écouteurs.

Une expérience immersive

Comme toutes les bonnes manettes, la PowerA Nano offre une expérience immersive grâce aux moteurs à double vibration que renferme la manette. Certaines actions seront ainsi combinées à des pulsations, frémissements et autres grondements qui permettent de se plonger efficacement dans sa partie. Autre bon point de cette manette : les deux boutons personnalisables et programmables à tout moment, y compris en plein jeu, que l’on trouve à l’arrière.

Enfin, concernant ses compatibilités, la manette PowerA Nano peut fonctionner avec les Xbox Series X et S, bien sûr, mais aussi avec la Xbox One et les PC sous Windows.

