Niu KQi2 Pro : une trottinette électrique endurante avec 170 € de moins pour les soldes

Celles et ceux qui ont un budget restreint, mais qui souhaitent s'offrir un moyen de locomotion plus écologique galèrent parfois à trouver de bonnes trottinettes électriques peu onéreuses. Heureusement, certaines références qui ne manquent pas d'atouts sont disponibles à de super prix, à l'image de l'endurante Niu KQi2 Pro, qui est affichée pendant les soldes à 329 euros au lieu de 499 euros chez Électro Dépôt.

Niu est une marque bien connue sur le marché de la mobilité électrique, et plus particulièrement dans le secteur des scooters urbains. Mais, elle propose également une série de trottinettes électriques performantes qui présentent un bon rapport qualité-prix, comme la KQi2 Pro, qui promet notamment une belle endurance et une puissance suffisante pour les déplacements en ville. Celle-ci devient même encore plus intéressante pendant les soldes d’été puisque son prix baisse de 170 euros.

Les points essentiels de la Niu KQi2 Pro

Un design épuré

Un moteur de 300 W

Une autonomie de 40 km

Auparavant affichée à 499 euros, la trottinette électrique Niu KQi2 Pro est désormais proposée à 329,93 euros chez Électro Dépôt.

Un modèle épuré… mais un peu lourd

La trottinette électrique Niu KQi2 Pro présente un design assez élégant et moderne avec sa structure solide et son corps en aluminium qui dissimule le câblage du modèle, ce qui lui donne un aspect plus épuré. En revanche, ici, la solidité implique un poids assez conséquent : avec ses 18,2 kg sur la balance, la Niu KQi2 Pro ne peut pas entrer dans la catégorie des trottinettes légères et peu encombrantes. Elle pourrait donc être un poil difficile à porter durant les déplacements intermodaux. On se console avec sa certification IP54 : la trottinette ne craint donc pas la poussière et les projections d’eau.

Par ailleurs, la Niu KQi2 Pro s’accompagne de l’application Niu qui va nous permettre de la verrouiller à distance, de consulter ses statistiques de parcours ou encore de personnaliser sa vitesse.

Une bonne endurance

Dans les entrailles de la Niu KQi2 Pro, on trouve un moteur de 300 W qui peut lui faire atteindre les 25 km/h sans accroc et lui faire gravir des pentes jusqu’à 15 % d’inclinaison. Quatre modes de conduite sont mis à disposition, chacun étant adapté à chaque type déplacement en ville. Ils peuvent être sélectionnés directement depuis l’écran LCD sur le guidon. Des pneus sans chambre à air de 10 pouces équipent la trottinette ; la marque promet d’ailleurs qu’ils peuvent absorber une grande partie des chocs. Toutefois, la trottinette n’est pas munie de suspensions, ce qui pourrait bien se faire ressentir sur certains types de route. Côté freinage, on a droit à un frein avant à tambour et à un frein arrière électronique, soit un système rassurant.

Le freinage régénératif permet d’ailleurs de recharger la batterie de 365 Wh nichée au sein de la KQi2 Pro. L’autonomie est justement l’un des gros points forts de cette trottinette, puisqu’elle peut atteindre les 40 km sur une charge. Une recharge complète dure quant à elle environ 7 heures.

