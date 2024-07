Le nouveau Dell XPS 13 (9340) avec Intel Core Ultra 5 s’allège déjà de 250 € pendant les soldes

Nouveau design, nouveau processeur, écran qui gagne en confort : le Dell XPS 13 version 2024 a connu un petit lifting qui n'est clairement pas déplaisant. La bonne nouvelle, c'est qu'il bénéficie actuellement d'une première baisse de prix sur Amazon pendant les soldes d'été : il y est ainsi affiché à 1 299 euros au lieu de 1 549 euros.

C’est cette année que Dell a souhaité changer le visage de sa gamme XPS, notamment en optant pour un tout nouveau design inspiré de celui des XPS Plus, ou encore pour les récentes puces Intel Core Ultra. Le Dell XPS 13 9340 fait partie de cette salve de nouveaux modèles et même s’il ne bénéficie pas de toutes les évolutions de la gamme contrairement aux versions 14 et 16 pouces, il reste tout à fait intéressant et recommandable, surtout quand son prix est déjà en baisse de 16 % pendant les soldes d’été.

Ce qu’il faut savoir sur le Dell XPS 13 9340

Un design soigné

Une dalle IPS LCD de 13,4 pouces + 120 Hz

Une puce Intel Core Ultra 5 + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

D’abord affiché à 1 549 euros, le Dell XPS 13 9340 est désormais proposé à 1 299 euros sur Amazon.

Un design beaucoup plus premium

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, le Dell XPS 13 version 2024 adopte enfin le même design que le modèle Plus de la gamme, avec ce pavé tactile haptique en verre et ce clavier aux grandes touches qui se fondent à même l’armature de la machine. On a donc là un look bien plus soigné et premium. Ce qui ne change pas, en revanche, ce sont les traditionnelles légèreté et finesse du XPS 13, lequel pèse ici 1,17 kg seulement. Pratique à emporter partout, donc. L’aspect le plus décevant de ce design reste tout de même la connectique assez peu fournie : elle n’est composée que de deux ports USB-C Thunderbolt 4.

Le Dell XPS 13 se rattrape avec son écran IPS LCD de 13,4 pouces en définition 1 920 x 1 200 pixels, soit un ratio 16:10. La dalle propose même un taux de rafraîchissement de 120 Hz, même s’il est réglé par défaut en 60 Hz, mais cela augure une excellente fluidité. La luminosité maximale de 527 cd/m² est un vrai régal et permet de lire l’écran même en plein soleil. L’écran ne brille pas autant côté calibration puisque s’il supporte 96,1 % de l’espace sRGB, seulement 68,1 % de l’espace DCI-P3 est couvert ici.

La nouvelle puce d’Intel avec l’IA en prime

Dans les entrailles du Dell XPS 13 9340, on trouve une puce Intel Core Ultra 5-125H qui intègre une puce graphique Intel Arc et est épaulée par 16 Go de RAM LPDDR5X pour gérer efficacement le multitâche. Si le constructeur a davantage mis l’accent sur les modèles XPS 14 et 16 en assurant qu’ils offrent des performances de ponte pour les tâches exigeantes comme le montage vidéo, le Dell XPS 13 promet lui aussi une belle puissance. De plus, n’oublions pas que les nouveaux Dell XPS sous Intel Core Ultra sont tous équipés d’un NPU (Unité de traitement neuronal) pour accélérer toutes les tâches et applications liées à l’IA. Un bon point pour l’optimisation de certains applicatifs.

Enfin, le Dell XPS 13 garantit un refroidissement très bien géré et les ventilateurs restent assez discrets. Côté autonomie, une batterie de 51 Wh permet d’utiliser le laptop pendant environ 8 ou 9 heures avant de devoir passer par la case recharge. Cette dernière se fait d’ailleurs par le biais d’un bloc d’alimentation de 45W en USB-C supportant la norme Power Delivery.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Dell XPS 13 de 2024.

