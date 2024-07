Ce laptop gaming sous RTX série 3000 à moins de 600 € est l’affaire en or des soldes

Pendant les soldes, on trouve de belles offres du côté des PC portables gaming. Si vous en cherchez un pas trop cher, en ce moment, le MSI GF63 Thin avec RTX 3050 s’affiche à un prix plus doux : 599 euros contre 749 euros de base.

Les ordinateurs portables gaming intégrant les récentes cartes graphiques RTX de la série 4000 sont nombreux sur le marché, mais les prix sont très élevés. Il reste intéressant de se diriger vers des laptop intégrant des séries 3000, comme cet MSI GF63 Thin avec une RTX 3050 coûtant moins de 600 euros. Une option à considérer pour les joueurs et joueuses aux petits budgets.

Le MSI GF63 Thin, c’est quoi ?

Un écran de 15,6 pouces en FHD à 144 Hz

Le combo Nvidia GeForce RTX 3050 + i5-12450H

Un SSD NVMe de 512 Go de stockage

Vendu d’abord à 749,99 euros, le PC portable MSI GF63 Thin se trouve en ce moment en promotion à 599,99 euros sur Cdiscount.

Une bonne config pour jouer en FHD

Le MSI GF63 Thin affiche un rapport qualité-prix très correct, mais il pourrait ne pas répondre aux attentes des gamers les plus exigeants. Il utilise une carte graphique RTX 3050 capable de faire tourner les derniers jeux AAA en 1080p. De notre côté, la RTX 3050 a pu faire tourner Resident Evil Village avec les paramètres graphiques au maximum, en Full HD et avec le ray-tracing à 56 fps. Elle a beau être dans le bas du panier, cette carte graphique est le parfait compromis pour les petits budgets.

Pour le reste des composants, on retrouve un i5-12450H associé à 8 Go de RAM. Grâce à cette configuration, vous pourrez vous adonner vos activités sans trop de ralentissement. Mais en ajoutant de 8 Go de RAM supplémentaire, le laptop sera plus apte à supporter un usage multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc). D’ailleurs Cdiscount offre une barrette de 8 Go de RAM. Autrement, on a un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go qui va apporter une dose de réactivité bienvenue à l’ensemble du système.

Un laptop robuste avec un écran fluide

Ce laptop signé MSI privilégie la solidité pour tenir dans la durée. On a le droit à un boîtier robuste en noir mat avec un clavier rétro éclairé. Pour sa dalle FHD de 15,6 pouces, la marque ajoute un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz pour une excellente fluidité. De quoi obtenir des images nettes et sans latences dans les jeux compétitifs.

Concernant l’autonomie, le constructeur promet jusqu’à 7 heures d’autonomie, mais il ne faudra pas en espérer autant d’un PC portable dédié au gaming, car les composants demandent beaucoup de ressources en jeu. Quant à la connectique, on a droit à deux ports USB Type-C, trois ports USB 3.2 Gen1 Type-A, un port HDMI™ (4K@30Hz) et une prise casque audio. Notez qu’il est compatible Wifi 6 et Bluetooth 5.2.

