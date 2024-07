Le Prime Day continue en beauté avec l’iRobot Roomba j7+ à -50 %

Le Prime Day a officiellement débuté et en cette première journée de promotions en pagaille, c'est l'excellent robot aspirateur iRobot Roomba j7+ qui a droit à sa grosse réduction de prix. Amazon le propose ainsi à 449 euros au lieu de 999 euros à son lancement.

Nombreuses sont les personnes à vouloir s’offrir un robot aspirateur pour enfin se débarrasser d’une corvée de ménage qu’on exècre probablement toutes et tous. Mais les très bons modèles sont souvent beaucoup trop onéreux, alors mieux vaut attendre les périodes de promotions, comme le Prime Day d’Amazon par exemple. Et justement, la plateforme propose actuellement l’excellent iRobot Roomba j7+, facile d’utilisation et configurable à souhait, à moins de 500 euros, soit bien moins cher qu’au lancement du produit.

Les points forts de l’iRobot Roomba j7+

Une bonne puissance d’aspiration

Une excellente détection des obstacles

Une cartographie évolutive

Auparavant proposé à 999 euros, l’iRobot Roomba j7+ est désormais affiché à 449 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’iRobot Roomba j7+. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un modèle efficace qui se faufile partout

Si le robot aspirateur iRobot Roomba j7+ possède un format très classique, on note que la marque a soigné les finitions de son modèle, en optant par exemple pour une robe noir mat plutôt élégante. Mais ce qu’on a surtout apprécié au cours de notre test, c’est sa petite taille et sa hauteur qui ne dépasse pas les 9 centimètres, qui lui permettent de se faufiler entre et sous la plupart des meubles. Sur la face avant du robot, se niche une caméra grand-angle accompagnée d’un éclairage LED qui améliore les capacités de détection du robot dans les environnements sombres. Ici, point de télémètre en revanche, ce qui impacte forcément les performances de cartographie.

Justement, en parlant de cette fonctionnalité, sachez que l’application va vous recommander de réaliser une session de cartographie qui a pour but de découvrir rapidement les pièces du logement. L’absence de télémètre se fait sentir, surtout au niveau de la précision et des différents obstacles. La séparation des pièces est tout de même efficace, et il est même possible de configurer des zones interdites via l’application. Notez aussi que le Roomba j7+ ajuste sa cartographie à chaque passage. Côté navigation, malgré quelques déplacements un peu anarchiques, le robot couvre la quasi-totalité de la zone à nettoyer et longe très bien les meubles et les murs pour ne pas les frotter. Pour ce qui est de la détection des obstacles, la caméra est là pour l’aider à les éviter, et son système de détection des objets « problématiques » se révèle très efficace, mais les chocs restent possibles contre certains objets.

Une aspiration complète

Équipé d’une brossette latérale et de brosses en caoutchouc dur, l’appareil est capable de capturer l’immense majorité des saletés qui jonchent les sols. Un mode « Nettoyage en profondeur » est même disponible pour les zones très encrassées. En revanche, sur les tapis et moquettes épaisses, l’efficacité est moindre, et la brossette latérale peut se montrer un peu limitée sur les sols très poussiéreux. Globalement, le Roomba j7+ est un très bon élève.

Enfin, le Roomba j7+ promet une autonomie plutôt confortable d’environ 1h45, qui permet de nettoyer une surface de 100 à 150 m² en une seule session. Pour une recharge complète, comptez 2 à 3h d’attente. N’oublions pas la station d’autovidage Clean Base qui, de son côté, fait un travail remarquable.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iRobot Roomba j7+.

Amazon Prime Day 2024 : tout ce qu’il faut savoir

Le premier Prime Day de l’année 2024 se déroule du 16 au 17 juillet. Cependant, les promotions mises en avant ne sont pas accessibles à tout le monde. Les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

