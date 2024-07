Xiaomi Remi Note 13 4G : belle promotion du Prime Day pour le meilleur smartphone d’entrée de gamme

Avec le Prime Day, nous sommes sur la bonne période pour changer son smartphone et du côté de ceux à moins de 200 euros, on ne peut que recommander le Xiaomi Redmi Note 13 4G. Son design est maitrisé, son écran détonne et ses performances sont plus que suffisantes pour un usage basique. Chez Amazon, il est disponible à 159 euros au lieu de son prix de départ de 199,90 euros.

Le Prime Day ne dure que deux jours, c’est donc maintenant ou jamais pour profiter de cette remise de 20 % sur le Xiaomi Redmi Note 13 4G, l’un des meilleurs smartphones d’entrée de gamme du moment qui se démarque avec un écran d’excellente facture et des performances équilibrées pour son prix.

Les atouts du Xiaomi Redmi Note 13 4G

Un design et un écran bien travaillés

Des performances satisfaisantes en usage basique

Une excellente autonomie

Au lieu de 199,90 euros habituellement, le Xiaomi Redmi Note 13 4G est maintenant disponible en promotion à 159 euros chez Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Redmi Note 13 4G. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un smartphone qui crève l’écran

Le smartphone le plus abordable de Xiaomi n’est pas le plus laid, avec ses Redmi Note, le constructeur chinois propose des appareils plus performants que ne le laisse penser leur prix, mais surtout plus soignés et esthétiques. Le Xiaomi Redmi Note 13 4G a beau être d’entrée de gamme, il arbore des lignées soignées et une bonne qualité de fabrication. Son écran de 6,67 pouces est protégé par du verre Gorilla Glass 3 et il a également une certification IP54. On peut chipoter sur le fait qu’il garde facilement les traces de doigt, mais il a le mérite d’assurer une bonne prise en main avec un ratio poids/taille confortable.

L’écran n’est pas en reste, le constructeur chinois a ici opté pour une dalle AMOLED en définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) doté d’un taux de rafraîchissement pouvant être réglé sur 120 Hz, ce qui est très satisfaisant pour un smartphone à moins de 200 euros. Les mesures de luminosité et de colorimétrie prises par nos soins donnent également de très bons résultats. Du côté de l’autonomie, le Xiaomi Redmi Note 13 4G embarque une batterie de 5 000 mAh confère une bonne journée de fonctionnement en étant très actif. La recharge de 33 W permet quant à elle de refaire le plein en à peine 75 minutes.

Des compromis acceptables pour descendre à ce prix

Le Xiaomi Remi Note 13 4G est un smartphone surprenant pour ce qui est du design et de l’écran, mais il a dû passer par des compromis pour faire baisser la facture. On pense d’abord aux performances qui, si elles sont satisfaisantes dans un usage normal, le sont moins pour la partie graphique lorsqu’il s’agit de faire tourner des jeux exigeants. Le fait que le Redmi Note 13 4G s’appuie sur un Snapdragon 685, soit le même processeur que le Redmi Note 12 4G, donne un début d’explication. En revanche, MIUI 14 est un vrai plaisir à utiliser au quotidien.

Enfin, et ce n’est pas une surprise, les performances de l’appareil photo sont plutôt moyennes. Le Xiaomi Redmi Note 13 4G se pare pourtant d’un capteur principal de 108 Mpx assorti d’un ultra grand-angle de 8 Mpx et d’un capteur macro de 2 Mpx, mais la définition ne fait pas tout. En plein, les clichés sont bons, mais sans plus, d’autant plus qu’ils accusent un déficit de maîtrise technique avec notamment un manque flagrant de détails et un lissage trop fort. Pour ce qui est du mode nuit, des efforts ont été fournis par Xiaomi mais les clichés restent difficilement exploitables si les bonnes conditions ne sont pas réunies.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Xiaomi Redmi Note 13 4G.

