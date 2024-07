Solide et performant, ce SSD NVMe externe SanDisk 1 To chute à 100 € pour le Prime Day

Compact, robuste et puissant, le SSD NVMe externe SanDisk Extreme de 1 To est une bonne solution pour celles et ceux qui souhaitent pouvoir transporter facilement un grand nombre de données en toute sécurité. La bonne nouvelle du jour, c'est qu'à l'occasion de son Prime Day, Amazon propose ce SSD de 1 To à un très bon prix : 101,70 euros au lieu de 250,99 euros.

Le SSD NVMe externe SanDisk Extreme fait partie de ces solutions de stockage pratiques que l’on peut emporter partout avec soi, grâce à son petit format et à son mousqueton. Les créateurs de contenu et travailleurs nomades apprécieront. En plus, sa taille mini ne lui empêche heureusement pas d’être particulièrement rapide et performant. Une bonne référence qui est encore plus recommandable en ce Prime Day puisqu’elle est actuellement affichée à moins de 105 euros dans sa version 1 To.

Les points essentiels du SSD NVMe SanDisk Extreme

Un petit SSD externe robuste

Des vitesses de lecture allant jusqu’à 1 050 Mo/s

Une grosse capacité de stockage

Au lieu de 250,99 euros, le SSD NVMe externe SanDisk Extreme est maintenant disponible à 101,70 euros sur Amazon.

Solide et pratique à transporter

Avec son SSD NVMe externe Extreme, SanDisk s’adresse avant tout à celles et ceux qui ont besoin de transporter quotidiennement un grand nombre de données en toute sécurité. Déjà, il adopte un format particulièrement compact (10 x 53 x 102 mm) et son poids plume ne dépasse pas les 40 grammes. Autant dire qu’il pourra être porté sans aucune difficulté tout au cours de la journée. Malgré cette petite taille, ce SSD externe est tout à fait robuste, puisque son boîtier peut résister aux chutes jusqu’à trois mètres ainsi qu’à l’eau et à la poussière grâce à sa certification IP65.

Le fabricant a également pensé à doter son SSD d’une boucle de mousqueton pratique pour pouvoir l’attacher à une boucle de ceinture ou à un sac à dos. Quelque chose nous dit que les baroudeurs et créateurs de contenus nomades vont apprécier ce petit ajout.

Des performances rassurantes

Le principal atout de ce SanDisk Extreme reste bien évidemment ses performances fiables. Ce SSD, en plus de proposer la norme NVMe gage de débits plus élevés, offre des vitesses de lecture et d’écriture pouvant atteindre respectivement 1 050 Mo/s et 1 000 Mo/s. On a donc ici droit à un SSD très véloce, qui sait lancer un système d’exploitation de façon rapide et de lancer des logiciels sans accroc. Et avec 1 To sous la main, vous pourrez stocker un grand nombre de fichiers, photos et vidéo sans problème. Pour couronner le tout, SanDisk accorde une grande importance à la confidentialité de vos données et propose une protection par mot de passe intégrée et dotée du chiffrement matériel AES 256 bits. Ce cryptage peut être configuré depuis le logiciel du SSD.

Pour finir, ce SSD NVMe externe est compatible avec les différents systèmes d’exploitation comme Windows et Mac. Côté connectique, celle-ci est composée d’un connecteur USB 3.1 Type C et comprend un câble USB Type-C vers Type-C et un adaptateur Type-C vers Type-A. L’application SanDisk Memory Zone est par ailleurs présente pour vous permettre de sauvegarder, déverrouiller et consulter vos fichiers sur votre smartphone.

