250 € de réduction sur l’excellent Google Pixel 8 pendant le Prime Day d’Amazon

Sorti depuis bientôt un an déjà, le Google Pixel 8 s'est une fois de plus imposé grâce à son excellent appareil photo mais aussi avec la durée de son suivi logiciel qui atteint désormais les sept ans. S'il accuse une hausse de prix tous les ans, il revient à un prix beaucoup plus acceptable durant le Prime Day d'Amazon puisqu'il est en ce moment disponible à 549 euros au lieu de 799 euros.

Les Google Pixel 8 sont pour le moment les derniers smartphones de la firme de Mountain View disponibles dans le commerce, les prochains Pixel 9 ne devraient quant à eux pas tarder à sortir. Mais si on ne veut pas payer le Google Pixel le plus récent au prix fort, il vaut mieux se tourner vers les générations précédentes, encore de bonnes références, surtout que certains modèles profitent des Prime Day pour revoir leur tarif à la baisse. Chez Amazon, le Google Pixel 8 par exemple est disponible avec une réduction de 250 euros.

Ce qu’il faut retenir du Google Pixel 8

Enfin un écran à 120 Hz !

Pixel Expérience toujours au top

Une configuration photo très solide

7 ans de MAJ Android et de pièces détachées

Au lieu de 799 euros habituellement, le Google Pixel 8 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 549 euros chez Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Google Pixel 8. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un smartphone aussi beau que durable

Depuis quelques générations déjà, la firme de Mountain View ne change pas trop le design de ses Google Pixel. Le Pixel 8 ne représente pas une rupture avec ses formes arrondies et son bloc photo logé dans une barre d’aluminium. L’écran accueille quant à lui un changement majeur : l’arrivée du taux de rafraîchissement à 120 Hz, sans LTPO toutefois. Outre cette évolution, il ne se démarque pas tellement des autres smartphones haut de gamme, on retrouve une dalle AMOLED en définition FHD+ avec un pic de luminosité à 2 000 cd/m².

Du côté du logiciel, Pixel Experience est toujours un plaisir à utiliser avec de très nombreuses options de personnalisation et d’autres fonctions exclusives comme le paiement sans contact avec la reconnaissance faciale. Mais la plus grande force du Google Pixel 8 est incontestablement son suivi logiciel qui dure sept ans. C’est actuellement ce qui se fait de mieux, seuls les derniers Google Pixel et les smartphones haut de gamme 2024 de Samsung proposent un aussi long suivi logiciel. De plus, Google garantit la disponibilité des pièces détachées sur la même durée.

Google toujours le maître de la photo

Toujours attendu au tournant pour ce qui est de la photo, Google s’est une fois de plus surpassé avec sa dernière gamme de smartphones. Le Google Pixel 8 embarque un capteur principal de 50 Mpx (f/1,68), un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2) et un capteur frontal avec objectif ultra grand-angle de 10,5 Mpx (f/2,2). Entre l’excellente gestion de la plage dynamique et la colorimétrie de bon niveau, les photos du Google Pixel 8 font mouche. On retrouve également les outils IA pour modifier à l’envi ses clichés tels que Best Take qui, sur une photo, prend les meilleurs visages d’une série de prises, ou encore la fameuse Gomme Magique que l’on retrouvait déjà sur le Pixel 7a.

Enfin, comme pour les dernières générations, Google utilise le même processeur pour les trois modèles de smartphone de la même gamme. Ici, il s’agit de sa puce maison Google Tensor G3, si c’est un exemple à suivre en termes de traitement d’images, elle l’est moins en ce qui concerne les performances graphiques. Le Google Pixel 8 galère à lancer les jeux gourmands tels que Fortnite et Genshin Impact. L’autonomie n’est pas resplendissante non plus, la batterie de 4 575 mAh est capable de tenir une journée et demie en usage normal mais la charge est très lente, il faut tout de même plus d’une heure et demie pour refaire le plein.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Google Pixel 8.

Amazon Prime Day 2024 : tout ce qu’il faut savoir

Le premier Prime Day de l’année 2024 se déroule du 16 au 17 juillet. Cependant, les promotions mises en avant ne sont pas accessibles à tout le monde. Les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Les meilleures offres du Prime Day

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.