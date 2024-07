Le nouveau Realme GT 6T est lui aussi en promotion pendant le Prime Day avec 30 % de réduction

Pendant le Prime Day, même les dernières nouveautés n'échappent pas à la vague de promotions. C'est le cas du Realme GT 6T, un smartphone du milieu de gamme avec plein de promesses sur le papier et qui constitue une bonne alternative aux Xiaomi, Samsung, Honor et compagnie. En ce moment, on peut le retrouver à 379,99 euros au lieu de 549,99 euros chez Amazon.

Depuis son retour en France, Realme s’est montrĂ© rĂ©servĂ© en lançant des smartphones d’entrĂ©e de gamme, mais cette fois, le constructeur chinois a marquĂ© le coup avec un modèle ambitieux destinĂ© Ă concurrencer Xiaomi et Samsung sur le segment du milieu de gamme. Le GT 6T est le modèle le plus puissant de la dernière gamme de smartphones de Realme et s’il est encore perfectible Ă certains endroits, il ne manque pas de ressources ! D’autant plus que pendant le Prime Day, il est proposĂ© Ă un prix bien plus intĂ©ressant avec cette baisse de 30 %.

Ce que propose le Realme GT 6T

Un Ă©cran AMOLED 2K de bonne facture

Les performances d’un Snapdragon 7+ Gen 3

Une batterie de 5 500 mAh avec une recharge de 120 W

Au lieu de 549,99 euros habituellement, le Realme GT 6T (256 Go) est maintenant disponible en promotion Ă 379,99 euros chez Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres promotions concernant le Realme GT 6T. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un milieu de gamme avec de l’ambition

Avec le GT 6T, Realme suit la tendance consistant Ă affubler les smartphones du milieu de gamme d’une apparence haut de gamme, mais il semblerait que l’esthĂ©tisme passe avant la robustesse. L’avant est protĂ©gĂ© uniquement par du Gorilla Glass Victus 2 tandis que les tranches sont en plastique, ce qui est tout de suite moins qualitatif, en revanche, la certification IP65 rattrape le coup. L’Ă©cran incurvĂ© de 6,78 pouces est beaucoup mieux rĂ©ussi puisqu’il s’agit d’une dalle AMOLED LTPO en dĂ©finition 2K (2 780 x 1 264 pixels) avec un taux de rafraĂ®chissement de 120 Hz. Surtout, le constructeur chinois communique une luminositĂ© de 6 000 cd/m², ce qui de la surenchère vu que 2 000 cd/m² suffisent largement lorsqu’on est en plein soleil.

CĂ´tĂ© logiciel, on navigue sur Realme UI 5.0 basĂ© sur Android 14 qui ne fait toujours pas l’impasse sur les bloatwares, mais qui parvient Ă proposer cette fois un suivi logiciel de 5 ans, sachant que d’autres constructeurs chinois proposent encore des suivi de trois ou quatre ans sur ce segment tarifaire. On retrouve des fonctionnalitĂ©s intĂ©ressantes comme un cardiofrĂ©quencemètre qui prend les mesures via le capteur d’empreinte ou l’Ă©quivalent d’une Gomme Magique pour modifier ses photos. Pour ce qui est de l’autonomie, le Realme GT 6T embarque une batterie de 5 500 mAh avec une recharge de 120 W, mais la charge sans fil ne fonctionne pas ici. Selon le constructeur chinois, une charge complète prendrait 26 minutes.

Un bon smartphone, ni plus ni moins

Alors que le GT6 s’appuie sur un Snapdragon 8s Gen 3, le Realme GT 6T embarque un Snapdragon 7+ Gen 3 couplĂ© ici avec 8 Go de RAM. Ces deux puces sont Ă peu près Ă©quivalentes en termes de puissance, si la Snapdragon 7+ Gen 3 offre des performances de pointe pour un SoC du milieu de gamme. Pour la partie gaming, le GT 6T devrait ĂŞtre en mesure de faire tourner les gros jeux du Play Store comme Fortnite et Genshin Impact, d’autant plus que le GPU de SoC est annoncĂ© comme Ă©tant 45 % plus puissant que celui du Snapdragon 7 Gen 3. Mais le plus intĂ©ressant avec ce processeur est sa compatibilitĂ© avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4.

Enfin, l’appareil photo du Realme GT 6T se compose d’un capteur principal de 50 Mpx et d’un ultra grand-angle de 8 Mpx, l’avant se dote d’un capteur frontal de 32 Mpx. Sur ce segment tarifaire, c’est souvent l’appareil photo qui fait l’objet de compromis, mais Realme a tout de mĂŞme fait l’effort d’y ajouter un stabilisateur optique et de le doter d’une meilleure sensibilitĂ© Ă la lumière. Des amĂ©liorations sont aussi apportĂ©es dans le mode nuit avec une fonction permettant de combiner plusieurs expositions afin de capturer plus de dĂ©tails mĂŞme lorsqu’il y a peu de luminositĂ©.

Amazon Prime Day 2024 : tout ce qu’il faut savoir

Le premier Prime Day de l’annĂ©e 2024 se dĂ©roule du 16 au 17 juillet. Cependant, les promotions mises en avant ne sont pas accessibles Ă tout le monde. Les offres sont exclusivement rĂ©servĂ©es aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement Ă Amazon Prime ?

Pour bĂ©nĂ©ficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’ĂŞtre membre Amazon Prime. Si vous ĂŞtes dĂ©jĂ abonnĂ©s au service, vous n’avez rien de plus Ă faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bĂ©nĂ©ficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous ĂŞtes Ă©tudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas Ă©tĂ© abonnĂ©s au service depuis un certain temps.

Les meilleures offres du Prime Day

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

Abonnez-vous Ă notre newsletter pour ĂŞtre sĂ»r de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, dĂ©sinscription en 1 clic, aucune diffusion Ă des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.