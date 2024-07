Ce laptop Dell avec écran 2,5 K à 90Hz + i7 13e gen profite d’une belle ristourne lors des soldes

Le PC portable Dell Inspiron 14 dispose d'une configuration plutôt généreuse avec sa puce i7 de 13e gen, son écran 2,5K et son SSD de 1 To. Une machine performante que l'on trouve en promotion lors des soldes : 699 euros au lieu de 929 euros.

Les PC portables sont à l’honneur pendant les soldes d’été avec des baisses de prix très intéressants, et l’Inspiron 14 7430 de Dell n’échappe pas aux promotions. Pour pleinement vous satisfaire, il propose un écran fluide, bien défini, avec une configuration puissante sous Intel. Pour couronner le tout, ce dernier profite de 230 euros de réduction.

Les points forts du Dell Inspiron 14 7430

Un écran de 14 pouces en 2,5K à 90 Hz

Le combo i7-13620H + 16 Go RAM + 1 To SSD

Une autonomie confortable

De base à 929 euros, le PC portable Dell Inspiron 14 7430 revient aujourd’hui à 699 euros sur le site du constructeur grâce au code Summer130Off.

Un design sobre et un écran fluide

Le Dell Inspiron 14 7430 est un appareil bien construit. Avec ses allures premium, il se veut surtout léger et pratique à transporter avec son poids de 1,6 kg. Son châssis donne tout même accès à une bonne connectique, avec deux ports USB 3.2 Gen 1, un port Thunderbolt 4, un port HDMI, un port jack 3,5 mm et un lecteur de MicroSD.

Il marque aussi des points avec son écran. On a en effet droit à une dalle de 14 pouces au format 16:10 avec une définition de 2 560 x 1 600 pixels. C’est un plaisir pour nos yeux, que ce soit dans le cadre professionnel, ou bien pour simplement regarder des séries. Là où l’écran se démarquera aussi, c’est sur son taux de rafraîchissement qui peut grimper jusqu’à 90 Hz. La fluidité est au rendez-vous, ce qui peut s’avérer plus que pratique lorsque l’on doit exécuter rapidement une série de tâches.

Une configuration solide pour encaisser les tâches du quotidien

Avec son corps fin, il en a sous le capot. Il dispose d’un Intel Core i7-13620H (cadensé jusqu’à 4,9 GHz) couplé à 16 Go de RAM. Un combo performant pour faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans problème, ou faire simplement de la navigation web, du multitâche ou même le visionnage de séries et de films. Notons aussi la présence d’un SSD de 1 To qui, en plus de proposer une capacité de stockage considérable, permettra d’accélérer les lancements de votre machine et de réduire les temps de chargement.

L’autonomie n’a pas été mise de côté non plus. Ce modèle embarque une grande batterie de 64 Wh, qui devrait suffire pour travailler une journée loin d’une prise. Mieux encore, il est compatible avec la charge rapide 90W pour faire le plein de la batterie plus rapidement.

Meilleurs PC portables : LA sélection des ordinateurs portables en 2024

Ne ratez rien des soldes d’été 2024 avec Frandroid

Les soldes d’été 2024 se déroulent du mercredi 26 juin à 8h jusqu’au mardi 23 juillet prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

