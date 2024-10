Seulement 179 € pour cette tablette familiale Lenovo vendue avec son stylet et sa coque de protection

La tablette d’entrĂ©e de gamme Lenovo Tab M11 dispose d’un très bon rapport qualitĂ©-prix. Son tarif devient encore plus abordable aujourd’hui en passant de 249 euros Ă 179 euros sur le site officiel.

Le constructeur Lenovo propose quelques bonnes rĂ©fĂ©rences sur le marchĂ© des tablettes, des plus premium aux plus accessibles. La Lenovo Tab M11 fait partie de cette dernière catĂ©gorie, et se rĂ©vèle très efficace pour regarder des contenus vidĂ©os, lire la presse, et faire quelques travaux grâce Ă son stylet. Un modèle que l’on recommande sans souci, mais bien plus lorsqu’elle se trouve en promotion. C’est d’ailleurs le cas aujourd’hui puisqu’on la trouve dans un pack remisĂ© Ă près de 30 %.

Le pack Lenovo Tab M11, c’est quoi ?

Une tablette soignĂ©e avec un Ă©cran de 11″ en FHD

Efficace pour les tâches du quotidien

Une autonomie confortable

Au lieu de 248 euros le tout, le pack Lenovo Tab M11 + stylet + Smart Cover est actuellement remisé à 179 euros sur le site officiel grâce au code promo OCTOBRE.

Une tablette soignĂ©e qui va Ă l’essentiel

La Lenovo Tab M11 a beau ĂŞtre proposĂ©e Ă un tarif accessible, la qualitĂ© de fabrication n’est pas nĂ©gligĂ©e. Son châssis mĂ©tallique assure une belle soliditĂ©, quant Ă ses bordures, elles sont assez Ă©paisses, mais pour ce segment de prix, rien d’Ă©tonnant.

Elle offre un bon confort de visionnage, notamment avec les films et séries en streaming avec sa dalle de 11 pouces en Full HD (1 920 × 1 200 pixels). Quant au son, il est bien retranscrit par les deux haut-parleurs Dolby Atmos situés de chaque côté de la tablette.

Pour plaire Ă toute la famille

Elle n’est pas puissante à proprement parlé, mais sa puce Mediatek Helio G88 couplé à 4 Go de mémoire vive est suffisante pour répondre à différents usages : comme naviguer sur Internet, regarder des vidéos en streaming, quelques jeux pas trop gourmands pourront même tourner sans souci. Elle peut même servir pour prendre des notes grâce à son stylet inclut.

Et avec Android, l’expérience utilisateur est agréable et suffisamment fluide. Pour finir sur l’autonomie, cette tablette n’a pas à rougir avec sa batterie de 7 040 mAh, car, grâce à sa fiche technique peu gourmande, elle peut facilement tenir plus de 2 jours avant de tomber à 0 %.

Afin de comparer la Lenovo Tab M11 avec d’autres rĂ©fĂ©rences abordables que l’on recommande chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleures tablettes pas chères.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.