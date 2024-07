Cet écran PC 4K 27″ de chez LG, compatible HDR10, est bradé à moins de 250 € sur Amazon

Pour être plus efficace au travail, il vaut mieux miser sur un grand écran confortable qui propose avant tout une bonne définition. C'est justement le cas du modèle LG UltraFine 27UL550P-W, qui embarque une dalle 4K de 27 pouces, et que l'on trouve à 248,98 euros au lieu de 319,99 euros sur Amazon en cette fin de soldes d'été.

Si l’on a l’habitude de davantage évoquer les écrans PC sous le prisme du gaming, il ne faut pas oublier que certains moniteurs sont bien plus taillés pour la bureautique. Ces derniers sont jugés sur d’autres critères : la taille et la définition de l’écran, ainsi que l’ergonomie du modèle, importent plus que la réactivité de la dalle, par exemple. À titre d’illustration, le LG UltraFine 27UL550P-W a un taux de rafraîchissement de 60 Hz, peu intéressant pour les gamers, mais sa dalle IPS 4K de 27 pouces ravira les télétravailleurs. Et celles et ceux qui ont un budget restreint devraient encore plus l’apprécier puisque pendant les soldes, il coûte moins de 250 euros.

Ce que propose le LG UltraFine 27UL550P-W

Une dalle IPS 4K de 27 pouces + HDR10

Une bonne ergonomie

L’AMD FreeSync, tout de même

Auparavant affiché à 319,99 euros, le moniteur LG UltraFine 27UL550P-W est désormais disponible à 248,98 euros sur Amazon.

Une ergonomie rassurante

Si l’on doit passer de longues heures à travailler devant un écran, celui-ci doit à tout prix être ergonomique. C’est heureusement le cas du moniteur LG UltraFine 27UL550P-W, qui va pouvoir s’adapter à chaque utilisateur puisqu’il propose de nombreuses options de réglage. Hauteur, inclinaison, rotation : tout peut être modulé pour assurer un bon confort. On apprécie d’ailleurs le fait que l’écran puisse être réglé en mode portrait à 90°, ce qui peut être très pratique pour lire des contenus verticaux.

Côté design, le LG 27UL550P-W adopte une apparence plutôt sobre et minimaliste, avec un pied en arc de cercle qui permet d’installer sous l’écran divers périphériques sans trop encombrer le bureau. D’ailleurs, au dos de l’appareil, on retrouve plusieurs ports qui permettent d’agrandir l’installation si besoin : deux ports HDMI, un DisplayPort 1.4 ainsi qu’une sortie casque.

Des images toujours détaillées

Le principal atout de ce moniteur LG reste bien évidemment cette dalle 4K IPS (3 840 x 2 160 pixels) qui offre non seulement une excellente qualité d’image riche en détails, mais également des angles de vision bien ouverts. La marque promet par ailleurs des couleurs bien réalistes grâce à une couverture de l’espace colorimétrique sRGB de 98 %. Et on pourra en profiter sur une large surface puisque l’écran mesure 27 pouces, soit une diagonale idéale pour travailler efficacement et ouvrir plusieurs onglets sans que le tout soit complètement illisible.

L’écran est par ailleurs rafraîchi à 60 Hz, ce qui est tout à fait suffisant pour profiter d’une fluidité correcte, d’autant que ce moniteur n’a pas vocation à être utilisé pour du jeu. Ce modèle intègre tout de même la technologie AMD FreeSync, qui se charge de réduire les déchirures d’écran et saccades si l’envie nous prend de lancer quelques parties sans être trop exigeant sur la qualité graphique. Quelques fonctionnalités comme le Dynamic Action Sync (qui minimise le retard d’affichage) ou encore le Black Stabilizer (qui illumine les scènes sombres) sont aussi mises à la disposition des joueurs occasionnels. On se focalisera bien plus sur l’interface optimisée pour la productivité : ce moniteur LG permet notamment de personnaliser les options d’affichage en quelques clics grâce à la fonction OnScreen Control pour être encore plus efficace dans l’exécution de nos tâches.

