Ces écouteurs sans fil JBL avec réduction de bruit coûtent moins de 100 € en cette fin de soldes

Successeurs des JBL Live Pro+, les JBL Live Pro 2 sont des écouteurs sans fil dotés de la réduction de bruit active et qui promettent une excellente autonomie. Des true wireless qui ne manquent pas d'atouts, donc, et qui sont surtout très accessibles pendant ces soldes d'été : Boulanger les affiche en effet à 99,99 euros au lieu de 149,99 euros.

C’est en 2022 que JBL a annoncé la sortie de ses JBL Live Pro 2, qui ont succédé aux JBL Live Pro+ de 2021. Comme leurs aînés, les Live Pro 2 sont équipés de la réduction de bruit active, proposent une belle autonomie et promettent un port très confortable. Ils ne sont certes pas parfaits, mais à moins de 100 euros pendant les soldes d’été, ils deviennent nettement plus recommandables pour les petits budgets.

Les points essentiels des JBL Live Pro 2

Des écouteurs sans fil confortables

La réduction de bruit active

Une autonomie de 40 heures

Initialement affichés à 149,99 euros, les JBL Live Pro 2 sont désormais proposés à 99,99 euros chez Boulanger.

Des écouteurs agréables qui tiennent bien en place

Comme les JBL Live Pro+ avant eux, les JBL Live Pro 2 sont des écouteurs de type intra-auriculaire qui s’insèrent à l’entrée du conduit auditif. Un format qui permet aux écouteurs de très bien tenir dans l’oreille, d’autant plus que les coques sont conçues pour se loger dans le creux du pavillon auriculaire. De quoi assurer un bon maintien, ainsi qu’un très bon confort. Soulignons d’ailleurs le fait que chaque écouteur ne pèse que 4,8 g ; autant dire qu’ils se feront facilement oublier. Notez aussi que trois paires d’embouts en silicone de tailles différentes sont fournies avec les écouteurs, pour que chaque utilisateur puisse trouver celle qui lui convient le plus.

Côté design, les écouteurs sont, comme leurs prédécesseurs, munis d’une tige tactile, mais alors que les JBL Live Pro+ étaient certifiés IPX4, les Live Pro 2 font mieux avec un indice de protection IPX5 : ils sont donc résistants aux projections d’eau. La surface tactile de la tige peut être configurée sur l’application JBL Headphones, et peut aussi servir à convoquer Alexa ou Google Assistant.

Une autonomie rassurante

C’est via cette même application que les JBL Live Pro 2 peuvent être appairés très rapidement grâce à la fonction Fast Pair. Ils fonctionnent d’ailleurs avec le Bluetooth 5.2 et sont aussi compatibles avec le Bluetooth multipoint. Sur JBL Headphones, il est aussi possible de régler le niveau de réduction de bruit active. Oui, les JBL Live Pro 2 sont bel et bien équipés de cette technologie et sont capables de gommer efficacement les sons graves (bruits de moteur, trains…). En revanche, les sons plus aigus sont moins bien réduits. On peut par ailleurs compter sur la fonction Smart Ambient, qui se charge de mettre en avant le son sans nous couper de notre environnement ; pratique pour entendre les voitures autour de nous, par exemple.

Côté audio, les JBL Live Pro 2 embarquent des transducteurs de 11 mm de diamètre et supportent les codecs SBC et AAC. Un égaliseur est également disponible sur l’app pour moduler à sa guise le rendu sonore. Enfin, et c’est là l’un de leurs gros atouts, les JBL Live Pro 2 offrent, selon la marque, une autonomie de 10 heures, voire de 40 heures avec le boîtier de charge.

