Idéal pour les gamers au petit budget, ce casque Logitech est bradé à un super prix à la fin des ventes flash Amazon

Qui a dit qu’il fallait forcément dépenser une fortune pour s’offrir un casque gamer efficace et confortable ? Le Logitech G Pro X SE, qui propose un son surround, est par exemple disponible à 59,99 euros au lieu de 89,99 euros sur Amazon, pour le dernier jour de ses ventes flash de printemps.

Dans le secteur des casques audio taillés pour le gaming, Logitech occupe une place de choix avec ses références confortables et bourrées de technologies. Il est en plus possible de trouver, dans son catalogue, de bons modèles à moindre coût, à l’image du Logitech G Pro X SE : ce casque avec un son surround 7.1 est proposé à moins de 60 euros pendant le dernier jour des ventes flash de printemps d’Amazon.

Les points essentiels du Logitech G Pro X SE

Un casque confortable

Un son surround 7.1 (DTS Headphone:X 2.0)

Plusieurs fonctions de personnalisation avec le logiciel G Hub

Auparavant affiché à 89,99 euros, le casque gamer Logitech G Pro X SE est aujourd’hui disponible en promotion à 59,99 euros sur Amazon.

Un bon confort pour de longues sessions de jeu

Un bon casque gamer est d’abord un casque confortable. Avec son bandeau en acier rembourré et ses oreillettes dotées d’une mousse à mémoire de forme, le Logitech G Pro X SE coche bien cette case et peut être utilisé durant de longues sessions de jeu sans faire ressentir de gêne sur le crâne. Notez aussi que ce casque est circum-aural : les oreillettes englobent donc totalement les oreilles au lieu de simplement se poser dessus et y exercer une pression un peu désagréable.

Le Logitech G Pro X SE est par ailleurs doté d’un micro détachable de 6 mm, qui est avant tout équipé de la technologie Blue Voice. Concrètement, le micro va pouvoir réduire le bruit qui vous entoure pour que vos communications avec votre équipe dans le jeu soient plus nettes. Dernier point de ce design : ce casque est filaire et se connecte donc via sa prise jack 3,5 mm ou son port USB.

Un son surround en prime

Dans les entrailles du Logitech G Pro X SE, on trouve des haut-parleurs PRO-G de 50 mm, qui permettent, selon la marque, d’entendre distinctement chaque détail dans le jeu. Supportant le format DTS Headphone:X 2.0, le casque offre aussi un son surround 7.1 : la perception de la distance et de la position de chaque personnage ou objet dans le jeu devrait donc être bien meilleure.

Le casque est également fourni avec une carte son externe USB, sur laquelle on va notamment pouvoir stocker divers profils d’égalisation. Des paramètres que l’on peut d’ailleurs configurer directement sur le logiciel Logitech G Hub, lequel permet en outre de personnaliser le son surround.

