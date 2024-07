Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G : prix mini pour ce bon smartphone bradé dans un pack à -33 %

L’heure est aux bonnes affaires : chez Auchan, vous pouvez actuellement retrouver le Redmi Note 12 Pro 5G dans un pack avec une enceinte connectée Xiaomi pour moins de 200 euros !

Chaque année, Xiaomi sort une série de smartphones : les Redmi Note. Une marque qui offre rapport qualité-prix intéressant, et dont la quatorzième génération devrait accueillir (pour une fois) moins de modèles. Parmi ceux qui sont disponibles sur le marché, on trouve le Redmi Note 12 Pro en version 5G qui a beau être sorti l’an dernier, il délivre une expérience équilibrée et des performances globalement satisfaisantes. Aujourd’hui, il devient encore plus intéressant dans un pack à moins de 200 euros.

Les points forts du Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

La qualité de l’écran et des performances de bons niveaux

Doué en photo de jour, et une bonne autonomie

Une enceinte connectée avec Alexa offerte

En ce moment, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G est proposé dans un pack avec la Xiaomi Smart Speaker Lite à 199 euros, au lieu de 299 euros sur le site Auchan. L’offre est disponible uniquement en retrait magasin.

Un smartphone qui se révèle être efficace au quotidien

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G est un smartphone qui ne fait pas preuve de beaucoup d’originalité, mais profite d’une qualité de fabrication satisfaisante. Il sait être efficace, et propose une dalle Amoled fluide, avec un affichage fin, une colorimétrie assez bien calibrée et une luminosité très appréciable. Du côté des performances, on a des apps qui restent fluides et réactives. Pour jouer à vos jeux 3D préférés, cette configuration est suffisante, mais pas pour jouer en qualité élevée.

Sur la partie photo, le Note 12 Pro 5G réalise un travail très honnête de jour. Nous avons des clichés détaillés, naturels, mais aussi un brin terne. Son mode nuit tient la route, mais loin d’atteindre la qualité des Pixel A. Enfin, il intègre une grosse batterie de 5 000 mAh — de quoi tenir pendant 1 à 2 jours loin d’une prise. Et grâce à son chargeur de 67 W, le smartphone passe de 0 % à 54 % en une vingtaine de minutes.

Quelques mots sur l’enceinte connectée : Xiaomi Smart Speaker Lite

La Xiaomi Smart Speaker Lite est une petite enceinte qui peut sans souci être emporté avec soi ou la déplacer de pièce en pièce facilement. Elle est capable de diffuser de la musique suffisant pour sonoriser une petite pièce, mais on retiendra avant tout son intégration de l’assistant Alexa. Vous pourrez ainsi contrôler l’enceinte avec des commandes vocales (choisir un titre, ajuster le volume…), mais aussi contrôler vos objets connectés via l’assistant, uniquement avec votre voix.

Et pour couronner le tout, sachez qu’avec le mode multiroom d’Alexa, vous pourrez aussi connecter plusieurs enceintes dans différentes pièces de votre domicile pour que toutes diffusent la même musique ou le même podcast partout. Une action que l’on peut aussi faire avec AirPlay 2.

Envie d’en savoir plus ? Lisez notre test complet sur le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G.

