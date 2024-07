600 € de réduction pour ce laptop gaming Asus 17″ avec RTX 4070

Si vous êtes en quête d’un PC portable gamer bien fluide taillé pour les combos nerveux, alors vous pourrez bien être intéressé par l’Asus TUF Gaming F17. Ce laptop à la configuration ultra-solide est en plus proposé à un super prix, soit 1 299 euros au lieu de 1 899 euros chez Cdiscount.

Pour mettre la main sur un PC portable gamer particulièrement puissant et équipé de composants récents, il vaut mieux avoir un budget conséquent. Par exemple, l’Asus TUF Gaming G17, doté d’une RTX 4070, d’un i7 de 13e génération et d’un écran 144 Hz, est proposé à un prix approchant les 2 000 euros en temps normal. Heureusement, il est actuellement possible de le trouver à moins de 1 300 euros grâce à une belle promotion.

Pourquoi on recommande l’Asus TUF Gaming F17

Pour sa dalle Full HD de 17 pouces rafraîchie à 144 Hz

Pour sa RTX 4070 et son i7 de 13e gen

Pour sa connectique fournie

Initialement proposé à 1 899,99 euros, l’Asus TUF Gaming F17 est désormais disponible en promotion à 1 299,99 euros chez Cdiscount.

Une configuration sans compromis

Avis aux gamers exigeants : l’Asus TUF Gaming F17 pourrait bien transformer vos parties de jeu et vous rendre bien plus efficaces grâce sa configuration dénuée de points faibles. On a d’abord droit à un processeur Intel Core i7-13620H dix cœurs cadencé à 3,6 GHz (boost jusqu’à 4,90 GHz), capable d’exécuter simultanément un grand nombre de tâches sans perdre la cadence. La puce est ici épaulée par 16 Go de RAM, pratique pour le multitâche.

Une carte graphique RTX 4070 complète le tout et nous fait profiter d’une compatibilité avec le DLSS 3, capable de générer des images complètes par IA, ainsi qu’avec le ray-tracing. De quoi faire tourner sans problème des jeux en 1440p sans compromis au niveau de la qualité graphique, ni de la fluidité. On peut aussi compter sur un SSD NVMe PCIe Gen 4 de 512 Go, qui permet de profiter de lancements rapides et de temps de chargement réduits.

Des images fluides à tout moment

Côté écran, cet Asus TUF Gaming F17 intègre une dalle Full HD de 17,3 pouces, soit l’assurance d’une bonne qualité d’image et d’un niveau de détails satisfaisant, même si du QHD n’aurait pas été de trop sur une telle diagonale. On retiendra surtout le taux de rafraîchissement de 144 Hz, qui promet une excellente fluidité en jeu et une suppression des flous de mouvement qui perturbent la réactivité.

Enfin, pour ce qui est de la connectique, Asus n’a pas fait les choses à moitié avec un port HDMI 2.1, deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, un port USB 3.2 Gen 2 Type-C, un port USB Type-C Thunderbolt 4, un port LAN et une prise jack 3,5 mm.

Si vous souhaitez découvrir d'autres modèles bien puissants, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables gamer du moment.

