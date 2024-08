Ce chargeur rapide compact 140 W doté de 3 ports USB est à -40 % sur Amazon

Avec ses trois ports et sa puissance de charge de 140 W, le chargeur rapide compact Ugreen Nexode est un accessoire qui peut vite devenir indispensable. La bonne nouvelle, c’est qu’il est bien moins cher que d’habitude sur Amazon, qui l’affiche à 59,99 euros au lieu de 96,98 euros.

Si vous souhaitez acquérir un nouveau chargeur rapide, l’idéal est de miser sur un modèle compact, compatible avec tous les appareils, doté de plusieurs ports et surtout offrant une bonne puissance de charge. C’est justement le cas du modèle Ugreen Nexode de 140 W, une référence puissance qui peut vous permettre de vous passer de tous les autres chargeurs que vous avez accumulés jusqu’ici. Un modèle pratique que l’on trouve en ce moment à -38 %.

Les points essentiels du chargeur Ugreen Nexode

Une puissance de charge de 140 W

Deux ports USB-C et un port USB-A

Un format compact

D’abord affiché à 96,98 euros, le chargeur Ugreen Nexode est aujourd’hui disponible en promotion à 59,99 euros sur Amazon.

Petit, mais très puissant

Ce chargeur Ugreen Nexode fait partie de ces petits modèles compacts que l’on peut emporter partout avec soi très facilement. Mais sa petite taille ne l’empêche pas de délivrer une belle puissance de charge, laquelle peut ici grimper jusqu’à 140 W.

Et si ce chargeur rapide est capable de renfermer une telle puissance dans un si petit corps, c’est grâce à la technologie GaN, ou nitrure de gallium. Ce composé, qui remplace le silicium traditionnellement utilisé dans les chargeurs, est plus efficace, et surtout, il chauffe beaucoup moins que le silicium. Il est donc possible d’installer bien plus de composants côte à côte et de les inclure dans un espace plus restreint. On peut donc ainsi profiter d’une puissance accrue, mais dans un tout petit format.

Recharger plusieurs appareils en même temps

Ce chargeur Ugreen Nexode intègre par ailleurs trois ports, deux USB-C et un USB-A. Il peut donc recharger plusieurs appareils en même temps. Naturellement, si vous branchez plusieurs smartphones ou PC à ce chargeur simultanément, la puissance de charge est distribuée entre chaque port. Si vous souhaitez bénéficier des 140 W, ce qui est idéal pour faire gagner 56 % de batterie à un MacBook Pro 16″ en 30 minutes, vous devrez brancher votre appareil sur le port USB-C1. L’autre port USB-C délivre quant à lui une puissance de 100 W, contre 22,5 W pour le port USB-A. Pour vous donner un autre exemple, si vous choisissez de brancher deux appareils sur les deux ports USB-C, la puissance s’élèvera à 65 W dans chaque port.

Enfin, sachez que ce chargeur supporte plusieurs protocoles de charge rapide comme les Power Delivery 3.1/3.0, PPS, Quick Charge 4+/4.0/3.0, SCP, FCP ou encore AFC. Vous pourrez donc recharger une grande variété d’appareils en un rien de temps. Et pour ne rien gâcher, ce chargeur Ugreen Nexode est capable de réguler sa température et peut tout à fait protéger vos appareils contre les courts-circuits, les surtensions, les surchauffes ou encore les surintensités.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs chargeurs rapides du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.