Le rapport qualité-prix du récent Xiaomi Poco X6 est encore meilleur avec 120 € de réduction

Dévoilé en janvier dernier, le Xiaomi Poco X6 est un smartphone doté de caractéristiques assez impressionnantes pour son prix de base. Il devient encore plus intéressant quand il bénéficie d’une promotion, comme actuellement chez AliExpress qui le propose à 180 euros au lieu de 299 euros.

Poco X6 // Source : Xiaomi

C’est en janvier dernier que Xiaomi a présenté sa nouvelle gamme de smartphones Poco X, dans laquelle on trouve le Xiaomi Poco X6 et sa déclinaison Pro. Deux smartphones appartenant au milieu de gamme, mais qui possèdent pourtant des caractéristiques que l’on a davantage l’habitude de voir sur des modèles bien plus haut de gamme. Aujourd’hui, c’est le Xiaomi Poco X6 qui nous intéresse plus particulièrement, non seulement pour sa fiche technique, mais aussi et surtout pour son prix, qui dégringole grâce à une réduction et à un code promo.

Les points forts du Xiaomi Poco X6

Une dalle AMOLED 1,5K de 6,67 pouces + 120 Hz

Une puce Snapdragon 7s Gen 2

La charge rapide (67 W)

Au lieu de 299 euros, le Xiaomi Poco X6 est aujourd’hui disponible en promotion à 180 euros sur AliExpress grâce au code promo CDFR20.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Poco X6. Le tableau s’actualise automatiquement.

L’écran d’un smartphone premium

Si Xiaomi a fait quelques concessions au niveau du design de son Poco X6, dont le châssis en plastique peut faire grincer des dents, la marque n’en a fait aucune pour l’écran de ce récent smartphone. Ainsi, on a ici droit à une dalle AMOLED de 6,67 pouces en définition 1,5K (soit 2 712 x 1 220 pixels) qui est en plus rafraîchie à 120 Hz, soit l’assurance d’une excellente fluidité. L’écran promet par ailleurs une belle luminosité jusqu’à 1800 nits en pic HDR (compatible Dolby Vision).

Au dos du smartphone, on trouve un capteur principal de 64 Mpx avec stabilisation optique et numérique et zoom x2 sans perte, un ultra grand-angle de 8 Mpx ainsi qu’un capteur macro de 2 Mpx. Ce n’est certes pas le meilleur module possible, mais les clichés capturés devraient être suffisamment nets. Côté vidéo, le Poco X6 est capable de filmer des séquences en 4K à 30 ips ou en 1 080p à 60 ips.

Une belle puissance dans ses entrailles

Côté performances, le Xiaomi Poco X6 promet de très bons résultats avec son Snapdragon 7s Gen 2 couplé à 8 Go de RAM. Navigation, multitâche, ouverture des applications : le smartphone offre une belle fluidité dans chaque action. Pour ce qui est de son logiciel, le Poco X6 tourne avec MIUI 14 sous Android 13.

Enfin, concernant son endurance, le Poco X6 renferme une batterie de 5 100 mAh qui garantit, selon la marque, une autonomie de 20 heures en lecture vidéo. Mentionnons également la présence de la charge rapide de 67 W ; certains smartphones haut de gamme ne proposent pas autant…

Afin de comparer le Xiaomi Poco X6 avec d’autres références disponibles sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.