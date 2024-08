Le surpuissant iPad Pro M4 13 est un peu moins hors de prix grâce à cette réduction

Puissance quasi illimitée, superbe écran bien calibré, bonne qualité de fabrication… L’iPad Pro M4 13 est sans conteste la tablette de tous les superlatifs. Forcément, ce modèle n’est pas à la portée de toutes les bourses, mais ce dimanche uniquement, vous pourrez l’avoir pour 1 169 euros au lieu de 1 569 euros chez Rakuten.

Une tablette exceptionnelle : voici le qualificatif que l’on a choisi, au terme de notre test, pour parler du récent iPad Pro M4. Ses performances impressionnantes suffisent à l’intégrer dans notre classement des meilleures tablettes du moment. Alors, certes, cet iPad Pro n’est pas dénué de petits défauts, mais il est largement recommandable, encore plus quand son prix passe sous la barre des 1 200 euros, grâce à une promotion qui rend enfin cette tablette moins hors de prix… Mais attention, cela ne va pas durer.

Les points positifs de cet iPad Pro M4 13

Sa qualité de fabrication

Ses performances impressionnantes grâce à la puce M4

Une dalle OLED lumineuse et bien calibrée

Affiché à 1 569 euros sur le site officiel, l’iPad Pro M4 13 est actuellement proposé à 1 249,99 euros sur Rakuten. Mais grâce au code promo RAKUTEN80, uniquement valable ce dimanche, le prix passe à 1 169 euros.

Une tablette élégante avec un écran sublime, forcément

Sobre et efficace. Comme à son habitude, Apple a peaufiné le design de son iPad Pro M4 13 dans ses moindres détails pour proposer une tablette élégante et confortable en main. Mention spéciale pour la finesse rare de son châssis, qui ne dépasse pas les 5,1 mm pour ce modèle de 13 pouces. Oui, l’iPad Pro M4 est particulièrement fin, et on ne va pas s’en plaindre. Il est aussi assez léger avec ses 580 g sur la balance. Notez toutefois que malgré la finesse de son châssis en aluminium brossé, ce dernier se montre heureusement très robuste.

Concernant l’écran de son iPad Pro M4, Apple a encore frappé fort en misant sur une grande dalle OLED de 13 pouces, qui offre une excellente luminosité et des couleurs très précises. Que vous soyez pro de l’image ou juste amateur de belles images, vous pourrez profiter d’un affichage contrasté et fidèle. Bref, c’est tout simplement excellent. Côté logiciel, on a droit au système d’exploitation iPadOS, probablement le plus complet pour une tablette, mais lorsqu’on le considère comme un OS de PC, il présente bien des limites et peut se montrer assez contraignant.

Des performances dingues

Si cet iPad Pro M4 a le potentiel pour être un MacBook grâce à sa puce surpuissante et à son très bon Magic Keyboard, ceux qui souhaiteraient remplacer leur PC portable par cette tablette ne seront pas entièrement satisfaits, puisqu’elle n’est pas capable d’offrir un environnement de travail fluide et sans tracas. Cet iPad Pro M4 nous impressionne bien plus avec ses performances, qui sont tout bonnement bluffantes grâce au processeur M4. La tablette gère sans problème les tâches les plus lourdes, que ce soit pour l’édition vidéo, les jeux ou le multitâche intensif.

Dommage que l’iPadOS ne permette pas toujours d’exploiter pleinement ces performances pour des usages complexes, comme le lancement de jeux très gourmands. Enfin, côté autonomie, celle-ci est certes confortable, mais inférieure à celle d’un MacBook Air. Ici, elle n’excède pas les 10 heures.

