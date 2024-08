Dell brade à très bon prix son Inspiron 16 équipé d’un Core 7 150U, 16 Go RAM et 1 To SSD

La marque amĂ©ricaine Dell est une valeur sĂ»re dans le monde de la bureautique, ses PC portables solides et performants en multitâche leur ont ouvert les portes de nombreuses entreprises. Si vous ĂŞtes Ă la recherche d’un PC conçu solide aux bonnes performances, Dell met en promotion son Inspiron 16 avec une ristourne de 84 euros faisant descendre son prix de 849 euros Ă 764 euros.

Dell Inspiron 16 // Source : site officiel

Dell est une entreprise qui a toujours fait partie du secteur des PC, c’est mĂŞme l’un des plus grands constructeurs au monde d’ordinateur derrière Hewlett-Packard et Lenovo. Les laptops de l’entreprise basĂ©e au Texas ont toujours eu deux gammes bien diffĂ©rentes, les XPS qui est l’un des modèles les plus puissants chaque annĂ©e. Et les Inspiron qui font partie d’une tranche tarifaire plus basse sans faire l’impasse sur la performance. Aujourd’hui, Dell baisse le prix de son Inspiron 16 et devient plus intĂ©ressant.

Le Dell Inspiron 16 en trois points

Un Ă©cran FHD+ de 1920 Ă— 1200 pixels

Une compatibilité avec a charge rapide

Une config Core 7 150U + 16 Go de RAM et 1 To en SSD

Au lieu de 849 euros, le Dell Inspiron 16 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 764 euros sur le site de Dell.

Un laptop Ă la configuration performante

PropulsĂ© par un processeur Intel Core 7 150U, (avec 10 cĹ“urs pouvant fonctionner jusqu’Ă 5,4 GHz en mode Turbo) couplĂ© Ă 16 Go de RAM, les travailleurs les plus exigeants auront une machine vĂ©loce. Cette fiche technique permettra aux tâches de s’enchaĂ®ner avec une rapiditĂ© et une fluiditĂ© impressionnante. Quant au SSD de 1 To au format barrette M.2 et son interface PCIe, il donnera un lancement quasi instantanĂ© Ă toutes les applications installĂ©es sur le laptop de Dell.

Parfait pour la bureautique, cet Inspiron n’est pas taillĂ© pour le jeu, il n’est pas Ă©quipĂ© d’une carte graphique dĂ©diĂ©e. Si vous pensiez faire tourner quelques jeux dessus, passer votre chemin, mis Ă part quelques Ă©mulateurs peu gourmand, le gaming n’est pas fait pour cette machine. L’autonomie de ce pc portable est annoncĂ©e d’une bonne dizaine d’heures, et profite de la fonction de charge rapide ExpressCharge donnant en une heure 80 % de charge Ă la batterie.

Un beau pc portable parfait pour travailler

La gamme Inspiron de la marque Texane propose un châssis en aluminium fin, les bordures de l’Ă©cran sont fines, bien construit, il peut avoir des airs de MacBook, ce qui n’est pas dĂ©rangeant, bien au contraire. L’Inspiron 16 est aussi facile Ă transporter, d’une construction lĂ©gère de 1,87 Kg, il se glissera dans un sac et se fera oublier sur les Ă©paules du porteur.

Le laptop de Dell est Ă©quipĂ© d’un Ă©cran Full HD+ de 16 pouces avec une rĂ©solution de 1920 Ă— 1200 pixels et un taux de rafraichissement de 60 Hz (comme indiquĂ© plus haut, pas de gaming avec) ce qui en fait un moniteur confortable pour travailler avec plusieurs fenĂŞtres d’ouvertes. Pour la sĂ©curitĂ©, un lecteur d’empreinte est disponible vous permettant de dĂ©verrouiller l’appareil directement avec les doigts.

Pour finir, la connectique est aussi complète : deux ports USB 3.2, un port USB-C avec PowerDelivery et DisplayPort 1.4, un port HDMI 1.4 (parfait pour les écrans externes) et un port casque.

Afin de comparer le Dell Inspiron 16 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs pc portables du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.