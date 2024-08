Amazon vous fait économiser près de 50 % sur ce moniteur incurvé QD-OLED de 34 pouces

Le QD-OLED de Samsung Display commence à se faire une petite place dans les moniteurs gaming. D’habitude ce genre de technologie récente est à des prix salés, sauf aujourd’hui avec le MSI MEG 342C chez Amazon qui casse son prix de base de 1499 euros à seulement 699 euros !

MSI est une figure bien connue du monde des gamers, ces PC et accessoires sont des gages de sureté et propose une haute qualité. La firme basée à Taiwan aime les dalles QD-OLED de Samsung Display, si bien que la plupart de ces futures sorties en seront équipées. Les tarifs de ces moniteurs QD-OLED peuvent effrayer la plupart des gameurs, excepté aujourd’hui car Amazon casse le prix du MSI MEG 342C et c’est une belle affaire.

Les points forts du MSI MEG 342C

Une dalle QD-OLED de dernière génération

Un écran UltraWide de 34,2 pouces 3 440 x 1440 pixels

Temps de réponse de 0,03 ms et taux de rafraîchissement de 175 Hz

Au lieu de 1499 euros, le MSI MEG 342C est aujourd’hui disponible en promotion à 699 euros sur Amazon.

La technologie QD-OLED, une véritable avancée

La technologie QD-OLED est développée par Samsung Display, elle mélange le meilleur des écrans OLED et nanocristaux Quantum Dots pour offrir une image d’une qualité exceptionnelle. Le fonctionnement est assez simple, la technologie QD-OLED à trois parties, la couche OLED qui se matérialise par des diodes électroluminescentes émettant une lumière bleue de base, ensuite cette lumière traverse un panneau de nanocristaux (et donc le Quantum Dots).

Ces derniers, selon leurs spécificités, filtrent la lumière bleue et émettent de la lumière rouge ou verte. Ce procédé permet d’obtenir ainsi un spectre de couleurs très large et précis, offrant des couleurs d’une intensité remarquable. Pour en savoir plus, notre article complet sur le QD-OLED de Samsung Display est disponible à cette adresse.

Dans le gaming cela donne quoi ?

Le MSI MEG 342C est un moniteur de 34 pouces avec une dalle QD-OLED au format 21:9 UWQHD (Ultra Wide) de 3 440 x 1440 pixels. L’écran propose un design futuriste et borderless avec sur le bas de l’écran un bandeau avec la désormais habituelle est magnifique Mystic Light permettant de suivre l’ambiance colorée de l’écran à l’instar de l’Ambilight.

Ce QD-OLED de MSI sublimera vos parties avec toutes ses technologies, mais aussi avec sa puissance, poussé à fond, et si votre carte graphique (qui sera automatiquement une AMD pour cet écran avec Freesync Premuim Pro) peut suivre la cadence, vous pouvez prétendre à un taux de rafraichissement de 175 Hz avec un temps de réponse de 0,03 ms. Les joueurs de console ne seront pas oubliés puisque le MEG 342C prend en charge le VRR permettant une fluidité impeccable même sur PS5 et XBOX.

Du côté de la connectique, le moniteur propose un port USB-C permettant de connecter et de recharger des périphériques directement depuis l’écran (avec une puissance max de 65 watts) pratique pour les smartphones ! L’écran dispose aussi de deux ports USB-A, d’un port USB-B pour servir de HUB USB, un DisplayPort 1.4a, deux ports HDMI 2.1 et une prise jack 3.5 mm. Ce n’est pas tout, car sur le côté de l’appareil se trouve aussi deux ports USB-A et 2 ports jack 3.5 mm pour le combo casque et micro.

