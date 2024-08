À moins de 50 €, ce SSD PNY de 1 To va faire du bien à votre PC sans vous ruiner

Performant, le SSD interne PNY CS900 est une valeur sûre en matière de stockage. Si ce modèle vous tente, sachez que sa version 1 To est actuellement disponible à 49,99 euros au lieu de 63,71 euros chez Cdiscount.

Les SSD M.2 NVMe ont davantage la cote ces temps-ci, puisqu’ils sont plus rapides et faciles à installer, que les SSD internes au format 2,5 pouces. Toutefois, ces derniers restent des solutions de stockage fiables qui permettent, eux aussi, d’améliorer les performances d’un PC. Le PNY CS900 en est un bel exemple et actuellement, le modèle doté de 1 To de stockage a le net avantage de coûter moins de 50 euros grâce à une réduction de prix.

Les points essentiels du PNY CS900

Des débits allant jusqu’à 535 Mo/s en lecture et 515 Mo/s en écriture

Une installation facile

Un bon prix pour une telle capacité de stockage

Initialement affiché à 63,71 euros, le SSD PNY CS900 de 1 To est désormais disponible à 49,99 euros chez Cdiscount.

Une solution durable et robuste

Le SSD PNY CS900 adopte un format SATA 2,5 pouces classique, que l’on peut facilement glisser à l’intérieur d’une tour PC ou d’un ordinateur portable. Toutefois, il n’est pas adapté aux ultrabooks, trop fins pour accueillir un SSD de ce type.

Une fois bien installé, ce SSD promet une bonne solidité sur la durée, puisque ce genre d’appareil est bien plus résistant que les disques durs traditionnels. En effet, les SSD sont dénués de pièces mécaniques, ce qui leur permet de résister aux chocs et aux vibrations. Bref, le PNY CS900 est, comme ses congénères, durable, et la marque offre même une garantie de 3 ans.

De solides performances au quotidien

Une fois bien installé, ce SSD de PNY délivre de solides performances. Côté vitesses de transfert, on peut ainsi compter sur 535 Mo/s en lecture et 515 Mo/s en écriture. Concrètement, les lancements de votre machine seront bien rapides et les temps de chargements considérablement réduits (y compris pour les logiciels gourmands, et même pour vos jeux vidéo). Bref, votre PC sera bien plus rapide et réactif.

Concernant la capacité de stockage de ce SSD, celle-ci s’élève à 1 To. Avec une telle capacité, vous pourrez stocker une multitude de fichiers, de logiciels et de jeux sans souci.

Si vous souhaitez découvrir des solutions encore plus rapides, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs SSD internes M.2 NVMe du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.