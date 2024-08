Amazon brade ce moniteur gaming incurvé Dell (27″, 144 Hz, 1 ms) à un prix jamais vu

L’écran PC gamer Dell S2721HGFA coche un grand nombre de cases et saura satisfaire les joueuses et les joueurs exigeants avec sa dalle immersive de 27 pouces bien réactive. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’a jamais été aussi peu cher sur Amazon : il y est actuellement affiché à 149 euros au lieu de 229 euros.

Taux de rafraîchissement élevé, faible taux de réponse, dalle incurvée, compatibilités avec des technologies permettant d’optimiser la fluidité des images, etc. L’écran PC gamer Dell S2721HGFA a de quoi séduire les joueuses et joueurs qui souhaitent avant tout miser sur la réactivité, la fluidité et l’immersion pour chacune de leurs parties. L’autre atout de ce modèle, c’est son prix, qui n’a jamais été aussi bas sur Amazon.

Les points essentiels du Dell S2721HGFA

Une dalle Full HD incurvée (1500R) de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 144 Hz + un taux de réponse de 1 ms

Compatible AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync

Lancé à 229 euros, l’écran PC gamer Dell S2721HGFA est aujourd’hui disponible en promotion à 149,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Dell S2721HGFA. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une immersion assurée à chaque partie

Dell a bien compris à quel point l’immersion est recherchée par les joueurs les plus exigeants, lesquels apprécient généralement avoir leur regard enveloppé pour rester bien concentré. Ainsi, la marque a doté son écran S2721HGFA d’une dalle possédant une courbure de 1500R, qui renforce donc la perception de la profondeur. Les amateurs de jeux de simulation réalistes apprécieront. Les bordures fines qui encadrent trois côtés de la dalle ne font d’ailleurs que renforcer cette immersion.

Cet écran présente par ailleurs une diagonale confortable de 27 pouces, ainsi qu’une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels). Toutefois, on aurait aimé avoir une définition plus élevée, comme du QHD, sur une dalle de cette taille, afin d’avoir un affichage encore plus détaillé. On se console avec la technologie d’affichage VA, qui promet des couleurs vives, de larges angles de vision et un excellent rapport de contraste.

Pas de mouvements flous ni de latence

Ce moniteur offre également un taux de rafraîchissement de 144 Hz, qui garantit un affichage très fluide lors des combos nerveux et un confort visuel à tout moment. Les gamers n’auront par exemple pas à composer avec des flous de mouvement bien embêtants, et pourront aussi réagir en un clin d’œil à chaque action ennemie, par exemple. Ajoutons à cela un taux de réponse de 1 ms pour éviter tout retard ou ralentissement, et les joueurs seront parés pour leurs parties grâce à une bonne réactivité.

Ce modèle est aussi compatible avec les technologies AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync, qui se chargent de leur côté de résoudre les problèmes de tearing en synchronisant la fréquence de rafraîchissement de l’écran avec celle des images délivrées par la carte graphique. On peut donc dire adieu aux déchirures d’écran et autres saccades. Enfin, côté connectique, le Dell S2721HGFA comporte deux ports HDMI 1.4, un DisplayPort 1.2 et une sortie casque.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC gamer du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.