Performant et solide, le SSD externe NVMe 2 To de SanDisk est à -50 %

Le SSD externe NVMe Extreme de SanDisk est la solution rapide, puissante, compacte et robuste pour transporter des donnĂ©es en toute sĂ©rĂ©nitĂ©. Aujourd’hui dans sa version de 2 To le SSD NVMe Extreme de SanDisk est Ă moitiĂ© prix sur Amazon, faisant passer son prix de 299,99 euros Ă 156,07 euros.

SSD NVMe Extreme // Source : Sandisk

Le SSD NVM Sandisk Extreme est un dispositif de stockage externe de petite taille, lui permettant d’ĂŞtre facilement transportĂ© partout avec soi avec son encoche Ă mousqueton. La marque SanDisk (appartenant Ă Western Digital ou WD) est reconnu dans le monde du stockage de donnĂ©es avec des produits qui se trouvent dans la plupart des pĂ©riphĂ©riques et sous toutes les formes. Les travailleurs nomades ou les crĂ©ateurs de contenu l’apprĂ©cieront, surtout qu’en ce moment, il est Ă moitiĂ© prix sur Amazon.

Le SSD NVMe Sandisk externe en trois points

Un SSD rapide, petit et robuste

Des vitesses de lecture pointant Ă 1050 Mo/s

2 To de stockage

Au lieu de 299,99 euros, le SSD NVMe Sandisk Extreme est aujourd’hui disponible en promotion Ă 156,07 euros sur Amazon.

Pratique, rapide et ultra-robuste

La gamme de SSD NVMe Extreme de Sandisk est conçu pour les personnes ayant besoin de transporter beaucoup de donnĂ©es en toute sĂ©curitĂ©. Pour ce faire, il adopte un format compact de 10 x 53 x 102 mm, il fait partie de la catĂ©gorie des poids plumes avec ses 40 g tout mouillĂ©s. Sa certification IP65 lui permettra d’avoir un bouclier contre l’eau et la poussière, mais aussi des chutes jusqu’Ă trois mètres, lui permettant de garder au chaud toutes vos donnĂ©es sans risque.

Pour le cĂ´tĂ© pratique, outre son poids et son format de petite taille, le SSD Extreme de Sandisk dispose d’une boucle permettant l’attache d’un mousqueton afin de pouvoir le fixer dans un sac Ă dos ou autre sacoche, voire une ceinture pour les aventuriers.

Des performances extrĂŞmes ?

La norme NVMe de ce SSD Extreme de Sandisk lui assure des dĂ©bits Ă©levĂ©s, il offre des vitesses de lecture et d’Ă©criture pouvant t’atteindre 1050 Mo/s en lecture et 1000 Mo/s en Ă©criture, ce qui fait de ce SSD externe un pĂ©riphĂ©rique des plus dynamiques. Il peut servir de stockage pour un système d’exploitation portable, lui permettant de lancer l’OS et toutes les applications et les jeux avec une vĂ©locitĂ© impressionnante, tout comme la lecture et le transfert de contenu.

La version 2 To du SSD vous permettra de stocker toutes les donnĂ©es que vous souhaitez, en passant fichiers, vidĂ©os et photos de toutes tailles. SanDisk a mis l’accent sur la confidentialitĂ© des donnĂ©es et propose un système de mot de passe intĂ©grĂ© avec le chiffrement matĂ©riel AES 256 bits qui pourra ĂŞtre configurĂ© sur le logiciel du SSD externe.

Le SSD NVMe Extreme de SanDisk est compatible avec les diffĂ©rents systèmes d’exploitation comme Windows, Linux, MacOS et les systèmes mobiles comme Android, iOS. La connectique est composĂ©e d’un USB Type-C 3.1 et comprend un adaptateur Type-C vers Type-A. Pour le cĂ´tĂ© connectĂ©, l’application SanDisk Memory Zone permettra de sauvegarder et de gĂ©rer les fichiers depuis un smartphone.

