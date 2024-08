Tado° X : 90 € de remise pour ce kit avec têtes thermostatiques connectés

La fin de l’été approche malheureusement, les températures vont commencer à baisser, il est fort à parier que les chauffages vont commencer à se remettre en route dans les mois qui arrivent. Pour faire des économies d’énergie, la marche à suivre est le thermostat connecté qui vous permettra de contrôler votre consommation. Actuellement, le kit de démarrage Tado° X se trouve en promotion, faisant passer son prix de 249,99 euros à 159,99 euros sur Amazon.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Ces dernières années les prix de l’énergie ont explosé des records, et cela n’est pas près de s’arrêter, même si nous sommes sauvés pour ce mois d’aout avec l’annulation de la hausse annoncé par le gouvernement il y a un mois. Il existe une myriade d’astuces pour réduire les dégâts sur les factures, et souvent cela passe par une solution connectée, comme c’est le cas du Tado° X proposant un kit efficace à destination de vos radiateurs à eau. En ce moment le kit de démarrage complet se trouve avec une ristourne de pratiquement 100 euros.

Le kit de démarrage Tado° X en bref

Simplicité d’installation

Compatible Matter

Système automatique d’absence

Au lieu de 249,99 euros, le kit Tado° X incluant deux têtes thermostatiques et le bridge (ou pont de connexion) est aujourd’hui disponible en promotion à 159,99 euros sur Amazon.

Une installation facile

Le premier élément de ce kit de démarrage est le thermostat connecté. Le Smart Thermostat X est un boitier carré conçu avec un écran d’affichage minimaliste et de trois boutons. La documentation de Tado° est claire et limpide sur l’installation de ce périphérique sur la base du thermostat d’origine, il suffit de raccorder les fils et de visser la platine dans l’emplacement de l’ancien. La version X de Tado° ne sera pas forcément compatible avec les anciennes chaudières, il faudra se diriger vers la gamme V3+ permettant de supporter les anciens protocoles.

Le deuxième élément du kit sont les têtes thermostatiques, ce dispositif est à utiliser sur des radiateurs à eau, ils ne seront pas adaptés aux chauffages électriques. Ces têtes thermostatiques sont dotées d’un corps tubulaire qui viennent remplacer la vanne de contrôle de température manuelle des radiateurs.

Elles possèdent un écran tactile et un anneau rotatif permettant de paramétrer la température de la pièce et pour rendre facile l’installation, le constructeur fourni une myriade d’adaptateurs pour s’incruster facilement sur tous les radiateurs du marché.

Contrairement aux anciennes générations de la marque, les têtes possèdent une batterie rechargeable en USB-C, plus besoin de démonter le dispositif pour changer les piles ! Coté autonomie, une année complète est annoncée, mais cela dépendra de l’utilisation.

Le protocole Matter pour tous les unifier

La nouvelle norme universelle des objets connectés est le protocole Matter, le Tado° X est entièrement compatible avec, ce qui lui permet une intercompatibilité entre les différents appareils de la même marque, mais aussi avec d’autre périphérique qui sont, eux aussi, compatibles avec Matter (exemple : le bridge de Google le Nest Hub sera compatible avec les produits Tado° et vice versa).

Le dernier élément de ce kit est donc le bridge qui permet de connecter tous les éléments et de recueillir les données, il suffira de le brancher directement à une prise de courant, et de le raccorder au réseau via un câble RJ45 lui donnant accès à la Wi-Fi du logement, il pourra ainsi communiquer avec les modules déjà branchés. Complètement personnalisable via l’application, chaque pièce peut avoir son propre programme avec des plages horaires, permettant ainsi une véritable économie pour les pièces peu occupées, mais aussi une gestion des radiateurs en autonomie une fois les réglages faits.

Un abonnement Auto-Assist est disponible à 29,99 euros par mois, débloquant ainsi des modules complémentaires permettant de calculer le cout mensuel du système de chauffage, ou un autre permettant de détecter les éventuels dysfonctionnements de l’installation. Une autre fonction intéressante et le mode absence qui détectera le logement vide via la localisation des utilisateurs et aussi la détection des fenêtres ouvertes. Cette fonction pourra prendre la décision de couper le chauffage lorsque que la température baisse rapidement pour économiser l’énergie, c’est regrettable que ces fonctions soient payantes et non pas disponible d’origine, mais elles ne sont pas indispensables.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Tado° X.

