L’Amazon Fire Stick 4K est à moitié prix, c’est la clé HDMI ultime pour le streaming et le gaming

La dernière gĂ©nĂ©ration de l’Amazon Fire Stick 4K n’est pas passĂ©e inaperçue lors de son lancement l’annĂ©e dernière, une version encore plus performante que celle de 2021. On la trouve actuellement en promotion Ă 39,99 euros au lieu de 69,99 euros.

Fire TV Stick 4K // Source : Amazon

LancĂ©e il y a un an, la nouvelle gĂ©nĂ©ration des clĂ©s HDMI connectĂ©s d’Amazon ont eu le droit Ă des amĂ©liorations du processeur et des technologies compatibles. Encore plus rapide, et plus puissante, c’est une rĂ©fĂ©rence avec le Google Chromecast dans les paysages des clĂ©s multimĂ©dia, mĂŞme si le gĂ©ant de Mountain View va changer de format avec le Streamer. De plus, le Fire TV Stick 4K est encore plus intĂ©ressant depuis que l’application Xbox y est disponible. Vous voulez encore une bonne nouvelle : on le trouve aujourd’hui Ă moitiĂ© prix.

Le Fire TV Stick 4K en bref

Un CPU encore plus performant

La prise en charge de la 4K et des formats HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos

La présence du Wi-Fi 6 bi-bande (2,4 GHz et 5 GHz)

Compatible avec l’application Xbox

Au lieu de 69,99 euros, l’Amazon Fire TV Stick 4K est aujourd’hui disponible en promotion Ă 39,99 euros sur Amazon.

Un téléviseur connecté pour pas cher

Les systèmes de clĂ©s HDMI multimĂ©dias ont le vent en poupe depuis de nombreuses annĂ©es, devenu de vĂ©ritable alternative au box TV, elles se montrent souvent plus simples d’installation et d’utilisation et surtout beaucoup plus puissantes que les boitiers multimĂ©dia de certains opĂ©rateurs. L’Amazon Fire TV Stick 4K propose son propre système d’exploitation, le Fire OS qui n’est autre qu’un fork d’Android TV Ă la sauce Amazon.

Fire OS offre une expĂ©rience utilisateur ultra-fluide et minimaliste Ă l’instar de Google TV, les services de SVoD seront bien entendu prĂ©sents comme Amazon Prime VidĂ©o, Netflix, Disney+. Le magasin d’application est moins fourni que le Play Store de Google, mais la plupart des services seront prĂ©sents et si un service de streaming venait Ă manquer, sachez qu’Amazon Prime VidĂ©o supporte les abonnements Ă DAZN, MAX, Paramount+. Pour rester dans le divertissement, notez qu’il sera Ă©galement possible de jouer en cloud via l’application Xbox, si vous ĂŞtes abonnĂ©s au Game Pass.

Une version 2023, mais toujours au top en 2024

Le processeur du Fire TV Stick 4K a eu le droit Ă une montĂ©e en gamme avec un quad-core cadencĂ© Ă 1,7 GHz qui d’après la marque serait 30 % plus performant que la version 2021. Le support du Wi-Fi 6 bi-bande (2,4 GHz et 5 GHz) permet d’ailleurs des dĂ©bits toujours plus rapides, et la mĂ©moire vive est aussi passĂ© de 1 Ă 2 Go.

L’Amazon Fire TV Stick 4K est Ă©galement compatible avec les technologies d’affichage HDR10, HDR10+ et Dolby Vision, avec mĂŞme la possibilitĂ© de lire du contenu en 4K Ă 60 images secondes. CĂ´tĂ© son, la clĂ© HDMI d’Amazon est compatible avec la technologie Dolby Atmos, rendant le son riche et immersif.

